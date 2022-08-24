https://sputnikarabic.ae/20220824/لماذا-تغزو-الأفكار-دماغنا-قبل-النوم-وكيف-يمكن-التخلص-منها؟-1066815881.html
لماذا تغزو الأفكار دماغنا قبل النوم وكيف يمكن التخلص منها؟
لماذا تغزو الأفكار دماغنا قبل النوم وكيف يمكن التخلص منها؟
مع ذهابك إلى الفراش في نهاية يوم شاق ترنو في نهايته إلى الراحة، تتزاحم الأفكار في رأسك وتغزو عقلك دون هوادة، ما يجعل النوم بعيد المنال. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T17:20+0000
2022-08-24T17:20+0000
2022-08-24T17:24+0000
الصحة
منوعات
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النتيجة النهائية هي أنك تنعم بالنوم بعد فترة طويلة مما تريد، وهذا يعني أنك تستيقظ وأنت تشعر بالتعب والترنح.لكن، لحسن الحظ فإن تعلم كيفية التوقف عن التفكير الزائد في الليل ليس بهذه الصعوبة، فهناك عدة طرق تم تجربتها واختبارها ستساعدك على إيقاف عقلك قبل النوم، وفق موقع declutter the mind.ويذهب العلماء إلى أن سبب تراكم الأفكار قبل النوم، هو أن هذه هي الفترة الوحيدة التي تأخذ فيها استراحة حقيقية، حيث أنك أكثر انشغالا في ساعات النهار، لذا فإن عقلك يستغل فترة ما قبل النوم مباشرة لمعالجة المعلومات التي تزاحمت عليك خلال اليوم وقمت بتجاهلها وتخزينها.خصص وقتا للاسترخاءلذلك تكمن إحدى آليات العلاج في منح نفسك بعض الوقت الهادئ كل يوم للحيلولة دون الإفراط في التفكير قبل النوم.بكلمات أخرى، يمكن أن تمنح نفسك قسطاً من الراحة كل بضع ساعات، ما قد يقلل مقدار الوقت الذي تفكر فيه كثيرا في المساء.يمكنك أيضا تخصيص وقت للقراءة أو ممارسة اليوغا أو الصلاة والقيام بجلسات التأمل وتمارين التنفس المعززة للاسترخاء، قبل ساعة من ذهابك إلى الفراش.شارك الآخرين أفكاركيمكن تجنب التفكير الزائد ليلا من خلال مشاركة الآخرين أفكارك والتحدث مع شريكك أو أحد الأصدقاء أو أفراد الأسرة، ما سيشعرك بتحسن وسيجعل تلك الأفكار التي تغزو عقلك ليلا تجد لها متنفسا.استحضر الأفكار الإيجابيةاستحضار الأفكار الإيجابية قبل النوم، والأشياء الأكثر جمالا في حياتك واستبعاد المشكلات والأفكار غير المرغوب فيها، سيمنحك شعورا بالاسترخاء وسلاما نفسيا يجعلك عادة تغط في نوم عميق.
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الصحة, منوعات
لماذا تغزو الأفكار دماغنا قبل النوم وكيف يمكن التخلص منها؟
17:20 GMT 24.08.2022 (تم التحديث: 17:24 GMT 24.08.2022) تابعنا عبر
مع ذهابك إلى الفراش في نهاية يوم شاق ترنو في نهايته إلى الراحة، تتزاحم الأفكار في رأسك وتغزو عقلك دون هوادة، ما يجعل النوم بعيد المنال.
النتيجة النهائية هي أنك تنعم بالنوم بعد فترة طويلة مما تريد، وهذا يعني أنك تستيقظ وأنت تشعر بالتعب والترنح.
لكن، لحسن الحظ فإن تعلم كيفية التوقف عن التفكير الزائد في الليل ليس بهذه الصعوبة، فهناك عدة طرق تم تجربتها واختبارها ستساعدك على إيقاف عقلك قبل النوم، وفق موقع
declutter the mind.
ويذهب العلماء إلى أن سبب تراكم الأفكار قبل النوم، هو أن هذه هي الفترة الوحيدة التي تأخذ فيها استراحة حقيقية، حيث أنك أكثر انشغالا في ساعات النهار، لذا فإن عقلك يستغل فترة ما قبل النوم مباشرة لمعالجة المعلومات التي تزاحمت عليك خلال اليوم وقمت بتجاهلها وتخزينها.
لذلك تكمن إحدى آليات العلاج في منح نفسك بعض الوقت الهادئ كل يوم للحيلولة دون الإفراط في التفكير قبل النوم
.
بكلمات أخرى، يمكن أن تمنح نفسك قسطاً من الراحة كل بضع ساعات، ما قد يقلل مقدار الوقت الذي تفكر فيه كثيرا في المساء.
يمكنك أيضا تخصيص وقت للقراءة أو ممارسة اليوغا أو الصلاة والقيام بجلسات التأمل وتمارين التنفس المعززة للاسترخاء، قبل ساعة من ذهابك إلى الفراش.
15 نوفمبر 2019, 20:35 GMT
يمكن تجنب التفكير الزائد ليلا من خلال مشاركة الآخرين أفكارك والتحدث مع شريكك أو أحد الأصدقاء أو أفراد الأسرة، ما سيشعرك بتحسن وسيجعل تلك الأفكار التي تغزو عقلك ليلا تجد لها متنفسا.
استحضار الأفكار الإيجابية قبل النوم، والأشياء الأكثر جمالا في حياتك واستبعاد المشكلات والأفكار غير المرغوب فيها، سيمنحك شعورا بالاسترخاء وسلاما نفسيا يجعلك عادة تغط في نوم عميق.