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لوكاشينكو يهنئ الشعب الأوكراني بعيد الاستقلال
لوكاشينكو يهنئ الشعب الأوكراني بعيد الاستقلال
هنأ الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو شعب أوكرانيا بعيد الاستقلال، معربا عن ثقته في أن التناقضات الحالية لن تدمر علاقات حسن الجوار بين شعبي البلدين. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T07:00+0000
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أخبار بيلاروسيا اليوم
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ونقل المكتب الصحفي للوكاشينكو عن تهنئته للشعب الأوكراني قوله: "أنا مقتنع بأن تناقضات اليوم لن تكون قادرة على تدمير الأساس القديم لعلاقات حسن الجوار الصادقة بين شعبي البلدين". وبحسب الخدمة الصحفية، تمنى الرئيس لوكاشينكو، للأوكرانيين "سماء سلمية وتسامحا وشجاعة وقوة ونجاح في استعادة الحياة الكريمة".
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أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار بيلاروسيا اليوم

لوكاشينكو يهنئ الشعب الأوكراني بعيد الاستقلال

07:00 GMT 24.08.2022
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لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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هنأ الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو شعب أوكرانيا بعيد الاستقلال، معربا عن ثقته في أن التناقضات الحالية لن تدمر علاقات حسن الجوار بين شعبي البلدين.
ونقل المكتب الصحفي للوكاشينكو عن تهنئته للشعب الأوكراني قوله: "أنا مقتنع بأن تناقضات اليوم لن تكون قادرة على تدمير الأساس القديم لعلاقات حسن الجوار الصادقة بين شعبي البلدين".
وأشار إلى أن "بيلاروسيا ستواصل الدفاع عن الوئام وتنمية الاتصالات الودية القائمة على الاحترام المتبادل على جميع المستويات".
وبحسب الخدمة الصحفية، تمنى الرئيس لوكاشينكو، للأوكرانيين "سماء سلمية وتسامحا وشجاعة وقوة ونجاح في استعادة الحياة الكريمة".
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