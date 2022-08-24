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https://sputnikarabic.ae/20220824/ليز-تروس-تتعهد-بتوجيه-11-مليار-جنيه-إسترليني-من-الصحة-الوطنية-إلى-الرعاية-الاجتماعية-في-حال-1066796562.html
ليز تروس تتعهد بتوجيه 11 مليار جنيه إسترليني من الصحة الوطنية إلى الرعاية الاجتماعية في حال انتخابها
ليز تروس تتعهد بتوجيه 11 مليار جنيه إسترليني من الصحة الوطنية إلى الرعاية الاجتماعية في حال انتخابها
قالت وزيرة الخارجية البريطانية ومرشحة رئاسة الوزراء، ليز تروس، إنها ستعيد توجيه مليارات الجنيهات الإسترلينية من خدمة الصحة الوطنية إلى الرعاية الاجتماعية... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T11:15+0000
2022-08-24T11:15+0000
العالم
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وكان خصم تروس في السباق الانتخابي، وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك، قد نفذ سابقا زيادة ضريبة التأمين الوطني، حيث تم تخصيص 13 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار) لتمويل خدمة الصحة الوطنية.وقالت تروس خلال مناظرة حول القيادة في المملكة المتحدة استضافتها إذاعة "تايمز" في برمنغهام، مساء الثلاثاء: "أعتقد أنها [13 مليار جنيه إسترليني] يجب أن تذهب إلى السلطات المحلية للتعامل مع القضايا الحقيقية للغاية في مجال الرعاية الاجتماعية، لأن المشكلة التي لدينا في الوقت الحالي هي أن الناس في أسرة في خدمة الصحة الوطنية سيكونون أفضل حالا في أسرة الرعاية الاجتماعية".ووفقا لتروس، يقول الأشخاص العاملون في خدمة الصحة الوطنية إن المنظمة تعاني من البيروقراطية ونقص في صنع القرار المحلي، وليس من نقص التمويل.
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ليز تروس تتعهد بتوجيه 11 مليار جنيه إسترليني من الصحة الوطنية إلى الرعاية الاجتماعية في حال انتخابها

11:15 GMT 24.08.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLISوزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
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قالت وزيرة الخارجية البريطانية ومرشحة رئاسة الوزراء، ليز تروس، إنها ستعيد توجيه مليارات الجنيهات الإسترلينية من خدمة الصحة الوطنية إلى الرعاية الاجتماعية لإخلاء مساحة في المستشفيات، إذا تم انتخابها.
وكان خصم تروس في السباق الانتخابي، وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك، قد نفذ سابقا زيادة ضريبة التأمين الوطني، حيث تم تخصيص 13 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار) لتمويل خدمة الصحة الوطنية.
وقالت تروس خلال مناظرة حول القيادة في المملكة المتحدة استضافتها إذاعة "تايمز" في برمنغهام، مساء الثلاثاء: "أعتقد أنها [13 مليار جنيه إسترليني] يجب أن تذهب إلى السلطات المحلية للتعامل مع القضايا الحقيقية للغاية في مجال الرعاية الاجتماعية، لأن المشكلة التي لدينا في الوقت الحالي هي أن الناس في أسرة في خدمة الصحة الوطنية سيكونون أفضل حالا في أسرة الرعاية الاجتماعية".
ووفقا لتروس، يقول الأشخاص العاملون في خدمة الصحة الوطنية إن المنظمة تعاني من البيروقراطية ونقص في صنع القرار المحلي، وليس من نقص التمويل.
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