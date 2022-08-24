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https://sputnikarabic.ae/20220824/مؤسسة-التلفزة-التونسية-تؤجل-إضرابها-1066794535.html
مؤسسة التلفزة التونسية تؤجل إضرابها
مؤسسة التلفزة التونسية تؤجل إضرابها
أعلن الاتحاد الجهوي للشغل في تونس، اليوم الأربعاء، تأجيل إضراب أعوان الإدارة والإنتاج والتقنيين في مؤسسة التلفزة التونسية، والذي كان من المخطط تنفيذه يومي 26... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T10:30+0000
2022-08-24T10:30+0000
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، بأن تأجيل الإضراب سيستمر إلى حين تعهد الطرف الإداري بما جاء في محضر الاتفاق بتاريخ أمس الثلاثاء 23 أغسطس.يذكر أنه في وقت سابق، قضت المحكمة الإدارية التونسية بإبطال تنفيذ قرارات عزل القضاة التي وصفها سعيّد آنذاك بالخطوة التاريخية، بينما اعتبرها معارضوه ضربة قاسمة لاستقلالية القضاء.وشمل قرار إيقاف التنفيذ أكثر من نصف القضاة المشمولين بالإعفاء، وذلك "لعدم توفر الموجب الواقعي والقانوني للعزل"، وفقا لما أكده المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري.ومطلع يونيو/ حزيران 2022، أصدر الرئيس قيس سعيّد أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء 57 قاضٍ وقاضية من مناصبهم، بتهمة "الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين بقضايا الإرهاب".
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي

مؤسسة التلفزة التونسية تؤجل إضرابها

10:30 GMT 24.08.2022
© Sputnik . Mariam Gaderaمسيرة لجبهة الخلاص الوطني في تونس للمطالبة بحوار وطني شامل واسقاط الاستفتاء
مسيرة لجبهة الخلاص الوطني في تونس للمطالبة بحوار وطني شامل واسقاط الاستفتاء - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© Sputnik . Mariam Gadera
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أعلن الاتحاد الجهوي للشغل في تونس، اليوم الأربعاء، تأجيل إضراب أعوان الإدارة والإنتاج والتقنيين في مؤسسة التلفزة التونسية، والذي كان من المخطط تنفيذه يومي 26 و27 أغسطس/ آب الجاري إلى 27 و28 سبتمبر/ أيلول المقبل.
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، بأن تأجيل الإضراب سيستمر إلى حين تعهد الطرف الإداري بما جاء في محضر الاتفاق بتاريخ أمس الثلاثاء 23 أغسطس.
يذكر أنه في وقت سابق، قضت المحكمة الإدارية التونسية بإبطال تنفيذ قرارات عزل القضاة التي وصفها سعيّد آنذاك بالخطوة التاريخية، بينما اعتبرها معارضوه ضربة قاسمة لاستقلالية القضاء.
وشمل قرار إيقاف التنفيذ أكثر من نصف القضاة المشمولين بالإعفاء، وذلك "لعدم توفر الموجب الواقعي والقانوني للعزل"، وفقا لما أكده المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري.
ومطلع يونيو/ حزيران 2022، أصدر الرئيس قيس سعيّد أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء 57 قاضٍ وقاضية من مناصبهم، بتهمة "الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين بقضايا الإرهاب".
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