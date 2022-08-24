https://sputnikarabic.ae/20220824/مؤسسة-التلفزة-التونسية-تؤجل-إضرابها-1066794535.html
مؤسسة التلفزة التونسية تؤجل إضرابها
مؤسسة التلفزة التونسية تؤجل إضرابها
أعلن الاتحاد الجهوي للشغل في تونس، اليوم الأربعاء، تأجيل إضراب أعوان الإدارة والإنتاج والتقنيين في مؤسسة التلفزة التونسية، والذي كان من المخطط تنفيذه يومي 26... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T10:30+0000
2022-08-24T10:30+0000
2022-08-24T10:30+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/13/1063854485_147:0:1455:736_1920x0_80_0_0_b589d73f1d872f0d65ab61307662aa1e.jpg
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، بأن تأجيل الإضراب سيستمر إلى حين تعهد الطرف الإداري بما جاء في محضر الاتفاق بتاريخ أمس الثلاثاء 23 أغسطس.يذكر أنه في وقت سابق، قضت المحكمة الإدارية التونسية بإبطال تنفيذ قرارات عزل القضاة التي وصفها سعيّد آنذاك بالخطوة التاريخية، بينما اعتبرها معارضوه ضربة قاسمة لاستقلالية القضاء.وشمل قرار إيقاف التنفيذ أكثر من نصف القضاة المشمولين بالإعفاء، وذلك "لعدم توفر الموجب الواقعي والقانوني للعزل"، وفقا لما أكده المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري.ومطلع يونيو/ حزيران 2022، أصدر الرئيس قيس سعيّد أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء 57 قاضٍ وقاضية من مناصبهم، بتهمة "الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين بقضايا الإرهاب".
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/13/1063854485_310:0:1291:736_1920x0_80_0_0_a351c787db96e5936823a063d223b177.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
مؤسسة التلفزة التونسية تؤجل إضرابها
تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الجهوي للشغل في تونس، اليوم الأربعاء، تأجيل إضراب أعوان الإدارة والإنتاج والتقنيين في مؤسسة التلفزة التونسية، والذي كان من المخطط تنفيذه يومي 26 و27 أغسطس/ آب الجاري إلى 27 و28 سبتمبر/ أيلول المقبل.
ونقلت قناة
"نسمة" التونسية عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، بأن تأجيل الإضراب سيستمر إلى حين تعهد الطرف الإداري بما جاء في محضر الاتفاق بتاريخ أمس الثلاثاء 23 أغسطس.
يذكر أنه في وقت سابق، قضت المحكمة الإدارية التونسية بإبطال تنفيذ قرارات عزل القضاة التي وصفها سعيّد آنذاك بالخطوة التاريخية، بينما اعتبرها معارضوه ضربة قاسمة لاستقلالية القضاء.
وشمل قرار إيقاف التنفيذ أكثر من نصف القضاة المشمولين بالإعفاء، وذلك "لعدم توفر الموجب الواقعي والقانوني للعزل"، وفقا لما أكده المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري.
ومطلع يونيو/ حزيران 2022، أصدر الرئيس قيس سعيّد أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء 57 قاضٍ وقاضية من مناصبهم، بتهمة "الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين بقضايا الإرهاب".