https://sputnikarabic.ae/20220824/مجلة-أمريكية-تحذر-من-كارثة-عالمية-بسبب-أزمة-المياه-في-الصين-1066814796.html
مجلة أمريكية تحذر من كارثة عالمية بسبب أزمة المياه في الصين
مجلة أمريكية تحذر من كارثة عالمية بسبب أزمة المياه في الصين
حذرت مجلة أمريكية من تفاقم أزمة المياه في الصين، مشيرة إلى أنها ستؤدي إلى نتائج كارثية على العالم أجمع. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T17:12+0000
2022-08-24T17:12+0000
2022-08-24T17:12+0000
العالم
الصين
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وأوضحت "فورين أفيرز"، في تقرير حول أزمة المياه في الصين، نشرته الثلاثاء، أن الصين على حافة كارثة مائية، مشيرة إلى أن تداعياتها ستكون عالمية.ولفتت المجلة إلى أن تفاقم أزمة المياه ستؤثر سلبا على قدرتها على إنتاج الحبوب والكهرباء من السدود المائية، مضيفة: "لكن ذلك لن يقتصر عليها وإنما يمكن أن يؤدي إلى أزمة عالمية في الغذاء والمواد الصناعية".وبحسب المجلة، فإن الصين تستهلك نحو 10 مليارات برميل من المياه يوميا، مشيرة إلى أن هذه الكمية تقدر بنحو 700 ضعف استهلاكها من النفط يوميا.ونوهت المجلة إلى ضرورة أن تتوجه الصين نحو ضخ المزيد من الاستثمارات لاستغلال مواردها المائية الحالية، خاصة في مجال معالجة المياه.وأشارت المجلة إلى المشروع الذي أطلقته الحكومة الصينية عام 2003 بتكلفة 60 مليار دولار لنقل المياه من نهر يانغتسي إلى المناطق التي تعاني من نقص المياه في الشمال.
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العالم, الصين
مجلة أمريكية تحذر من كارثة عالمية بسبب أزمة المياه في الصين
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حذرت مجلة أمريكية من تفاقم أزمة المياه في الصين، مشيرة إلى أنها ستؤدي إلى نتائج كارثية على العالم أجمع.
وأوضحت "فورين أفيرز"، في تقرير
حول أزمة المياه في الصين، نشرته الثلاثاء، أن الصين على حافة كارثة
مائية، مشيرة إلى أن تداعياتها ستكون عالمية.
ولفتت المجلة إلى أن تفاقم أزمة المياه
ستؤثر سلبا على قدرتها على إنتاج الحبوب والكهرباء من السدود المائية، مضيفة: "لكن ذلك لن يقتصر عليها وإنما يمكن أن يؤدي إلى أزمة عالمية في الغذاء والمواد الصناعية".
وأوضحت أن هذه التداعيات يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات اقتصادية وسياسية على مستوى العالم.
وبحسب المجلة، فإن الصين تستهلك نحو 10 مليارات برميل من المياه يوميا، مشيرة إلى أن هذه الكمية تقدر بنحو 700 ضعف استهلاكها من النفط يوميا.
ونوهت المجلة إلى ضرورة أن تتوجه الصين نحو ضخ المزيد من الاستثمارات لاستغلال مواردها المائية
الحالية، خاصة في مجال معالجة المياه.
وأشارت المجلة إلى المشروع الذي أطلقته الحكومة الصينية عام 2003 بتكلفة 60 مليار دولار لنقل المياه من نهر يانغتسي إلى المناطق التي تعاني من نقص المياه في الشمال.