https://sputnikarabic.ae/20220824/مراهق-بلجيكي-يصبح-أصغر-طيار-يحلق-حول-العالم-بمفرده-1066808156.html

مراهق بلجيكي يصبح أصغر طيار يحلق حول العالم بمفرده

مراهق بلجيكي يصبح أصغر طيار يحلق حول العالم بمفرده

أصبح المراهق البلجيكي البريطاني، ماك رذرفورد، أصغر شخص يحلق حول العالم بمفرده على متن طائرة صغيرة وهبوطه اليوم الأربعاء في بلغاريا، بعد أن انطلقت رحلته حول... 24.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-24T15:10+0000

2022-08-24T15:10+0000

2022-08-24T15:10+0000

مجتمع

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وأوضحت وكالة "أسوشيتد برس" إن رذرفورد الذي بلغ من العمر 17 عاما هبط على مهبط للطائرات غربي العاصمة البلغارية صوفيا، لإكمال مهمته التي يسعى من خلالها لتحقيق رقمين قياسيين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.فإلى جانب كونه أصغر شخص يطير حول العالم بمفرده، فإن رذرفورد هو أصغر شخص يطير حول العالم على متن طائرة خفيفة الوزن.يشار إلى أن زارا، شقيقة ماك، كانت قد أنهت رحلتها العالمية في يناير/ كانون الثاني الماضي في سن 19 عاما، حيث كانت في السابق تحمل الرقم القياسي، ليحطمه البريطاني ترافيس لودلو، الذي كان يبلغ من العمر 18 عاما عندما قام برحلة فردية حول العالم العام الماضي.وانطاقت رحلة ماك رذرفورد، في 23 مارس/ آذار، وخلالها زار 52 دولة عبر خمس قارات، لوضع علامة معترف بها من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، على خط الاستواء مرتين.ولد رذرفورد لعائلة من الطيارين، وتأهل للحصول على رخصة طياره في عام 2020، مما جعله في ذلك الوقت أصغر طيار في العالم يبلغ من العمر 15 عاما.وانطلقت رحلته المنفردة حول العالم من بلغاريا لأن حيث توجد شركة ICDSoftالراعية له، ويقع مقرها في صوفيا، كما أن الشركة هي من أعارته طائرة من طراز "شارك"، وهي واحدة من أسرع الطائرات خفيفة الوزن في العالم بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، وعادة ما تكون ذات مقعدين، تم تعديلها لرحلته الطويلة عن طريق استبدال المقعد الثاني بخزان إضافي.استغرقت الرحلة ما يصل إلى ثلاثة أشهر، وهي فترة أطول مما كان مخطط له، بسبب العديد من العقبات غير المتوقعة على طول طريقه، بما في ذلك الأمطار الموسمية والعواصف الرملية والحرارة الشديدة، لكن معظم التأخيرات كان سببها الانتظار للحصول على تصاريح وغيرها من الوثائق المطلوبة لرحلة أخرى أو الاضطرار إلى تغيير المسار المحدد إذا تم رفضها.

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