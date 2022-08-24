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https://sputnikarabic.ae/20220824/مرحلة-عربية-عنوانها-التعاضد-والتكاتف-قرقاش-يعلق-على-قمة-العلمين-1066787172.html
"مرحلة عربية عنوانها التعاضد والتكاتف"... قرقاش يعلق على قمة العلمين
"مرحلة عربية عنوانها التعاضد والتكاتف"... قرقاش يعلق على قمة العلمين
علق المستشار الرئاسي في الإمارات، أنور قرقاش، على القمة الخماسية التي عقدت في مدينة العلمين المصرية بين قادة مصر والإمارات والبحرين واالعراق والأردن. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T07:31+0000
2022-08-24T07:31+0000
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وقال قرقاش عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء: "تتواصل لقاءات قادة المنطقة لترسيخ آليات التعاون بما يضمن التنسيق ومواجهة التحديات وتعظيم فرص الشراكة الاقتصادية لخدمة الشعوب ورفاهها".وأضاف: "لا يوجد ما يمنع أن تكون منطقتنا فاعلة ولديها رؤيتها ومبادرتها الذاتية لتعزيز الاستقرار والازدهار ورسم معالم المستقبل بما يخدم مصالحها العليا".وتابع: "دولة الإمارات بقيادة الرئيس محمد بن زايد آل نهيان، تكرس جهودها وإمكانياتها للتأسيس لمرحلة عربية عنوانها التعاضد والتكاتف لحماية المنطقة وتنميتها وضمان مستقبل الأجيال المقبلة".وأكد أن "لقاء العلمين التشاوري الأخوي خطوة في هذا الاتجاه".وكانت قمة خماسية عربية، تجمع الأردن والإمارات والبحرين والعراق، بالإضافة إلى البلد المضيف مصر، الاثنين الماضي، لبحث تطورات المنطقة.وبحثت القمة قضايا الاقتصاد والطاقة والسياسة والأمن، في المنطقة، وذلك وفقاً لمصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية، الذي رفض الكشف عن اسمه.وتأتي القمة الخماسية بعد نحو شهر من القمة التي استضافتها مدينة جدة السعودية، وشارك فيها زعماء الدول ذاتها إلى جانب الكويت وعُمان وقطر، والرئيس الأمريكي، جو بايدن.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

"مرحلة عربية عنوانها التعاضد والتكاتف"... قرقاش يعلق على قمة العلمين

07:31 GMT 24.08.2022
© AP Photo / Jon Gambrellوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Jon Gambrell
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علق المستشار الرئاسي في الإمارات، أنور قرقاش، على القمة الخماسية التي عقدت في مدينة العلمين المصرية بين قادة مصر والإمارات والبحرين واالعراق والأردن.
وقال قرقاش عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء: "تتواصل لقاءات قادة المنطقة لترسيخ آليات التعاون بما يضمن التنسيق ومواجهة التحديات وتعظيم فرص الشراكة الاقتصادية لخدمة الشعوب ورفاهها".
وأضاف: "لا يوجد ما يمنع أن تكون منطقتنا فاعلة ولديها رؤيتها ومبادرتها الذاتية لتعزيز الاستقرار والازدهار ورسم معالم المستقبل بما يخدم مصالحها العليا".
وتابع: "دولة الإمارات بقيادة الرئيس محمد بن زايد آل نهيان، تكرس جهودها وإمكانياتها للتأسيس لمرحلة عربية عنوانها التعاضد والتكاتف لحماية المنطقة وتنميتها وضمان مستقبل الأجيال المقبلة".
وأكد أن "لقاء العلمين التشاوري الأخوي خطوة في هذا الاتجاه".
وكانت قمة خماسية عربية، تجمع الأردن والإمارات والبحرين والعراق، بالإضافة إلى البلد المضيف مصر، الاثنين الماضي، لبحث تطورات المنطقة.
وبحثت القمة قضايا الاقتصاد والطاقة والسياسة والأمن، في المنطقة، وذلك وفقاً لمصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية، الذي رفض الكشف عن اسمه.
وتأتي القمة الخماسية بعد نحو شهر من القمة التي استضافتها مدينة جدة السعودية، وشارك فيها زعماء الدول ذاتها إلى جانب الكويت وعُمان وقطر، والرئيس الأمريكي، جو بايدن.
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