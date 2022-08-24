https://sputnikarabic.ae/20220824/مسؤول-أمني-يمني-ينجو-من-محاولة-اغتيال-بعبوة-ناسفة-في-عدن-1066806149.html

مسؤول أمني يمني ينجو من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في عدن

مسؤول أمني يمني ينجو من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في عدن

نجا مسؤول أمني رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، من محاولة اغتيال بتفجير استهدفه في عدن، جنوبي اليمن. 24.08.2022, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن عبوة ناسفة انفجرت في آلية أمنية خاصة بحراسة مدير عام الشؤون المالية، في وزارة الداخلية العميد نايف الحميدي، في مديرية خور مكسر شرقي عدن، بعد خروجه من مقر عمله.وأضاف أن المسؤول الأمني لم يصب بأذي جراء التفجير الذي لم يخلف ضحايا في صفوف حراسته.وفي 29 حزيران/ يونيو الماضي، انفجرت سيارة مفخخة في موكب مدير أمن محافظة لحج (جنوبي اليمن)، العميد صالح السيد، أثناء مروره في العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى إلى مقتل وإصابة 16 شخصاً، حسب ما أفاد حينها مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".

https://sputnikarabic.ae/20220515/نجاة-قائد-عسكري-يمني-من-محاولة-اغتيال-إثر-استهداف-سيارته-بعبوة-ناسفة-في-عدن-صور-وفيديو-1062251342.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن