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مسؤول أمني يمني ينجو من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في عدن
مسؤول أمني يمني ينجو من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في عدن
نجا مسؤول أمني رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، من محاولة اغتيال بتفجير استهدفه في عدن، جنوبي اليمن. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T14:13+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن عبوة ناسفة انفجرت في آلية أمنية خاصة بحراسة مدير عام الشؤون المالية، في وزارة الداخلية العميد نايف الحميدي، في مديرية خور مكسر شرقي عدن، بعد خروجه من مقر عمله.وأضاف أن المسؤول الأمني لم يصب بأذي جراء التفجير الذي لم يخلف ضحايا في صفوف حراسته.وفي 29 حزيران/ يونيو الماضي، انفجرت سيارة مفخخة في موكب مدير أمن محافظة لحج (جنوبي اليمن)، العميد صالح السيد، أثناء مروره في العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى إلى مقتل وإصابة 16 شخصاً، حسب ما أفاد حينها مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".
https://sputnikarabic.ae/20220515/نجاة-قائد-عسكري-يمني-من-محاولة-اغتيال-إثر-استهداف-سيارته-بعبوة-ناسفة-في-عدن-صور-وفيديو-1062251342.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن

مسؤول أمني يمني ينجو من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في عدن

14:13 GMT 24.08.2022 (تم التحديث: 14:18 GMT 24.08.2022)
© AFP 2022 / SALEH AL-OBEIDIمحافظة عدن جنوب اليمن 3 مارس 2022
محافظة عدن جنوب اليمن 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / SALEH AL-OBEIDI
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نجا مسؤول أمني رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، من محاولة اغتيال بتفجير استهدفه في عدن، جنوبي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن عبوة ناسفة انفجرت في آلية أمنية خاصة بحراسة مدير عام الشؤون المالية، في وزارة الداخلية العميد نايف الحميدي، في مديرية خور مكسر شرقي عدن، بعد خروجه من مقر عمله.
تفجير مقر مكافحة الإرهاب في عدن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
نجاة مسؤول عسكري يمني من محاولة اغتيال في عدن... صور وفيديو
15 مايو, 10:53 GMT
وأضاف أن المسؤول الأمني لم يصب بأذي جراء التفجير الذي لم يخلف ضحايا في صفوف حراسته.
وفي 29 حزيران/ يونيو الماضي، انفجرت سيارة مفخخة في موكب مدير أمن محافظة لحج (جنوبي اليمن)، العميد صالح السيد، أثناء مروره في العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى إلى مقتل وإصابة 16 شخصاً، حسب ما أفاد حينها مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".
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