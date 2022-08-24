https://sputnikarabic.ae/20220824/مسؤول-أمني-يمني-ينجو-من-محاولة-اغتيال-بعبوة-ناسفة-في-عدن-1066806149.html
مسؤول أمني يمني ينجو من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في عدن
مسؤول أمني يمني ينجو من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في عدن
نجا مسؤول أمني رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، من محاولة اغتيال بتفجير استهدفه في عدن، جنوبي اليمن. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T14:13+0000
2022-08-24T14:13+0000
2022-08-24T14:18+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061614626_0:241:3071:1968_1920x0_80_0_0_ed2745ee1e47acf0a3ceeb5828f72eea.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن عبوة ناسفة انفجرت في آلية أمنية خاصة بحراسة مدير عام الشؤون المالية، في وزارة الداخلية العميد نايف الحميدي، في مديرية خور مكسر شرقي عدن، بعد خروجه من مقر عمله.وأضاف أن المسؤول الأمني لم يصب بأذي جراء التفجير الذي لم يخلف ضحايا في صفوف حراسته.وفي 29 حزيران/ يونيو الماضي، انفجرت سيارة مفخخة في موكب مدير أمن محافظة لحج (جنوبي اليمن)، العميد صالح السيد، أثناء مروره في العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى إلى مقتل وإصابة 16 شخصاً، حسب ما أفاد حينها مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".
https://sputnikarabic.ae/20220515/نجاة-قائد-عسكري-يمني-من-محاولة-اغتيال-إثر-استهداف-سيارته-بعبوة-ناسفة-في-عدن-صور-وفيديو-1062251342.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061614626_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_acc96e51ae2dade64dfb10d46065123a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
مسؤول أمني يمني ينجو من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في عدن
14:13 GMT 24.08.2022 (تم التحديث: 14:18 GMT 24.08.2022) تابعنا عبر
نجا مسؤول أمني رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، من محاولة اغتيال بتفجير استهدفه في عدن، جنوبي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك
. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن عبوة ناسفة انفجرت في آلية أمنية خاصة بحراسة مدير عام الشؤون المالية، في وزارة الداخلية العميد نايف الحميدي، في مديرية خور مكسر شرقي عدن، بعد خروجه من مقر عمله.
وأضاف أن المسؤول الأمني لم يصب بأذي جراء التفجير الذي لم يخلف ضحايا في صفوف حراسته.
وفي 29 حزيران/ يونيو الماضي، انفجرت سيارة مفخخة في موكب مدير أمن محافظة لحج (جنوبي اليمن)، العميد صالح السيد، أثناء مروره في العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى إلى مقتل وإصابة 16 شخصاً، حسب ما أفاد حينها مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".