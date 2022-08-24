https://sputnikarabic.ae/20220824/مصدر-عسكري-سوداني-رفيع-ينفي-لسبوتنيك-عبور-طائرة-محملة-بالأسلحة-من-السودان-إلى-إثيوبيا-1066816668.html

مصدر عسكري سوداني ينفي لسبوتنيك عبور طائرة أسلحة من السودان إلى إثيوبيا

مصدر عسكري سوداني ينفي لسبوتنيك عبور طائرة أسلحة من السودان إلى إثيوبيا

نفى مصدر عسكري سوداني رفيع اتهامات إثيوبيا بعبور طائرة محملة بالأسلحة الأجواء السودانية إلى داخل إثيوبيا. 24.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-24T17:50+0000

2022-08-24T17:50+0000

2022-08-24T18:11+0000

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الخرطوم - سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، ردا على التصريحات الإثيوبية بعبور طائرة حربية محملة بالأسلحة إلى داخل الأجواء الإثيوبية، قادمة من الأجواء السودانية "هذه ادعاءات غريبة ومضللة ولا أساس لها".وكانت إثيوبيا قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنها أسقطت طائرة اخترقت أجواءها عبر السودان، موضحة أن الطائرة كانت تحمل أسلحة إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المسلحة.واليوم، تبادلت جبهة تحرير تيغراي، والحكومة الإثيوبية، الاتهامات ببدء الأعمال القتالية، وتقويض جهود السلام الجارية.وقالت القيادة العسكرية لجبهة تحرير تيغراي في بيان: "بعد أن أمضى العدو 5 أيام في إعادة تمركز القوات على الجبهة الجنوبية... بدأت الفرق الميكانيكية الثانية والسادسة والثامنة هجوما واسعا بدءا من صباح اليوم الساعة الخامسة صباحا".وأضاف البيان: "تود القيادة العسكرية لجبهة تحرير تيغراي أن توضح أنه إذا لم يقم العدو بوقف الهجوم، الذي بدأه بناء على خطة هجومية معروفة مسبقا، فإن جيش تيغراي جاهز تماما لصد هذا الهجوم، والانتقال إلى هجوم مضاد لتحرير أراضي تيغراي المحتلة ذات السيادة، وإعادة النازحين إلى ديارهم".من جانبها، أفادت هيئة الإذاعة الإثيوبية، نقلا عن بيان صادر عن الحكومة الإثيوبية بأن جبهة تحرير تيغراي شنت هجوما مفتوحا على الجبهة الشرقية، في خطوة اعتبرتها أديس أبابا تحديا لجهود السلام الجارية.وذكرت الحكومة في بيانها، أن الجبهة بدأت الأعمال القتالية، رغم إطلاق الحكومة سراح سجناء بارزين كانوا من قادة الجبهة في إطار جهودها المستمرة من أجل السلام.

https://sputnikarabic.ae/20220824/كانت-تحمل-أسلحة-إثيوبيا-تعلن-إسقاط-طائرة-انتهكت-أجواءها-عبر-السودان-1066803978.html

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