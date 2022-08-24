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https://sputnikarabic.ae/20220824/مقر-الناتو-في-بروكسل-ينتج-العسل-1066801847.html
مقر "الناتو" في بروكسل ينتج العسل
مقر "الناتو" في بروكسل ينتج العسل
أعلن مقر "الناتو" في بروكسل، في إطار مشاركته ضمن مشاريع البيئة الأوروبية، عن وضع أربع خلايا نحل على أراضيه. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
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الناتو
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ووفقا للبيان الذي نشره الحلف على موقعه، فقد تم إطلاق مشروع وضع خلية نحل في مقر الناتو في عام 2020، عندما ظهرت أول خليتي نحل. وقد سارت عملية إنتاج العسل في "الناتو" بشكل جيد، وبحلول عام 2022 تضاعف عدد خلايا النحل. وأضاف البيان: "تنتج كل خلية نحو 80-100 كيلوغرام من العسل في الموسم الواحد، ويبقى معظمها للنحل للحفاظ على الحياة. ويجمع مربو النحل في الناتو نحو 25 كيلوغراما من العسل سنويا من كل خلية".
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الناتو
الناتو

مقر "الناتو" في بروكسل ينتج العسل

12:55 GMT 24.08.2022
© Photo / NATOمقر الناتو في مدينة بروكسل
مقر الناتو في مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© Photo / NATO
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أعلن مقر "الناتو" في بروكسل، في إطار مشاركته ضمن مشاريع البيئة الأوروبية، عن وضع أربع خلايا نحل على أراضيه.
ووفقا للبيان الذي نشره الحلف على موقعه، فقد تم إطلاق مشروع وضع خلية نحل في مقر الناتو في عام 2020، عندما ظهرت أول خليتي نحل. وقد سارت عملية إنتاج العسل في "الناتو" بشكل جيد، وبحلول عام 2022 تضاعف عدد خلايا النحل.
وأضاف البيان: "تنتج كل خلية نحو 80-100 كيلوغرام من العسل في الموسم الواحد، ويبقى معظمها للنحل للحفاظ على الحياة. ويجمع مربو النحل في الناتو نحو 25 كيلوغراما من العسل سنويا من كل خلية".
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