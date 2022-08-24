https://sputnikarabic.ae/20220824/مكتب-جونسون-بريطانيا-تقدم-حزمة-مساعدات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-تشمل-200-طائرة-مسيرة-وذخائر-1066805892.html
مكتب جونسون: بريطانيا تقدم حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا تشمل 200 طائرة مسيرة وذخائر
مكتب جونسون: بريطانيا تقدم حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا تشمل 200 طائرة مسيرة وذخائر
أعلنت بريطانيا تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 54 مليون جنيه استرليني، تتضمن 200 طائرة مسيرة وذخائر. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T14:07+0000
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موسكو- سبوتنيك. أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خلال زيارته، اليوم الأربعاءن إلى العاصمة كييف، للمشاركة في احتفال البلاد بذكرى الاستقلال، أن الزيارة "تأتي في الوقت الذي أعلن رئيس الوزراء حزمة دعم كبيرة تتضمن أنظمة صواريخ ومراقبة".وأشار البيان إلى أن الحزمة "البالغ قيمتها 54 مليون جنيه استرليني مكونة من 200 طائرة من دون طيار وذخائر، وستمكن أوكرانيا من تتبع واستهداف القوات الروسية".وكانت تقارير جديدة قد كشفت أن أكبر 6 دول أوروبية لم تقدم التزامات عسكرية جديدة تجاه أوكرانيا خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.ونقلت مجلة "بوليتيكو" عن معهد "كييل" الاقتصادي العالمي، أنه طوال شهر يوليو بأكمله، لم تعرض أكبر ست دول في أوروبا على أوكرانيا أي التزامات عسكرية ثنائية جديدة، وهو الشهر الأول الذي يشهد ذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/ شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220824/بايدن-يعلن-تقديم-أكبر-حزمة-مساعدات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-بقيمة-28-مليار-دولار-1066798333.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا
مكتب جونسون: بريطانيا تقدم حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا تشمل 200 طائرة مسيرة وذخائر
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أعلنت بريطانيا تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 54 مليون جنيه استرليني، تتضمن 200 طائرة مسيرة وذخائر.
موسكو- سبوتنيك. أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خلال زيارته، اليوم الأربعاءن إلى العاصمة كييف، للمشاركة في احتفال البلاد بذكرى الاستقلال، أن الزيارة "تأتي في الوقت الذي أعلن رئيس الوزراء حزمة دعم كبيرة تتضمن أنظمة صواريخ ومراقبة".
وأشار البيان إلى أن الحزمة "البالغ قيمتها 54 مليون جنيه استرليني مكونة من 200 طائرة من دون طيار وذخائر، وستمكن أوكرانيا من تتبع واستهداف القوات الروسية".
وكانت تقارير جديدة قد كشفت أن أكبر 6 دول أوروبية لم تقدم التزامات عسكرية جديدة
تجاه أوكرانيا خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.
ونقلت مجلة "بوليتيكو" عن معهد "كييل" الاقتصادي العالمي، أنه طوال شهر يوليو بأكمله، لم تعرض أكبر ست دول في أوروبا على أوكرانيا أي التزامات عسكرية ثنائية جديدة، وهو الشهر الأول الذي يشهد ذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/ شباط الماضي.