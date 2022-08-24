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https://sputnikarabic.ae/20220824/مكتب-زيلينسكي-يستنكر-تهنئة-لوكاشينكو-للشعب-الأوكراني-بعيد-الاستقلال-1066803614.html
مكتب زيلينسكي يستنكر تهنئة لوكاشينكو للشعب الأوكراني بعيد الاستقلال
مكتب زيلينسكي يستنكر تهنئة لوكاشينكو للشعب الأوكراني بعيد الاستقلال
انتقد مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولاك، رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو لتهنئته بعيد استقلال أوكرانيا. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T13:33+0000
2022-08-24T13:33+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وأضاف بودولاك عبر حسابه على تويتر: "يبدو أن لوكاشينكو يعتقد حقًا أن العالم لا يلاحظ مشاركته النشطة في الجرائم ضد أوكرانيا".وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد هنأ شعب أوكرانيا بعيد الاستقلال، معربا عن ثقته في أن التناقضات الحالية لن تدمر علاقات حسن الجوار بين شعبي البلدين.ونقل المكتب الصحفي للوكاشينكو عن تهنئته للشعب الأوكراني قوله: وأشار إلى أن "بيلاروسيا ستواصل الدفاع عن الوئام وتنمية الاتصالات الودية القائمة على الاحترام المتبادل على جميع المستويات".
https://sputnikarabic.ae/20220823/روسيا-توزع-في-مجلس-الأمن-الدولي-أدلة-مصورة-على-قصف-أوكرانيا-لمحطة-زابوروجيه-1066781371.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

مكتب زيلينسكي يستنكر تهنئة لوكاشينكو للشعب الأوكراني بعيد الاستقلال

13:33 GMT 24.08.2022
© AP Photo / Emrah Gurelميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعضو الوفد الأوكراني، يقف في منتصف اليمين، يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد محادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، في اسطنبول، 29 مارس 2022.
ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعضو الوفد الأوكراني، يقف في منتصف اليمين، يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد محادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، في اسطنبول، 29 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
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انتقد مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولاك، رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو لتهنئته بعيد استقلال أوكرانيا.
وأضاف بودولاك عبر حسابه على تويتر: "يبدو أن لوكاشينكو يعتقد حقًا أن العالم لا يلاحظ مشاركته النشطة في الجرائم ضد أوكرانيا".

وأردف: "لذلك، يتمنى لنا باستخفاف "سماء آمنة" عبر إطلاق الصواريخ القاتلة علينا، هذا التهريج ملطخ بالدماء ومسجل وستكون له عواقب ملموسة".

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وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد هنأ شعب أوكرانيا بعيد الاستقلال، معربا عن ثقته في أن التناقضات الحالية لن تدمر علاقات حسن الجوار بين شعبي البلدين.
ونقل المكتب الصحفي للوكاشينكو عن تهنئته للشعب الأوكراني قوله:
"أنا مقتنع بأن تناقضات اليوم لن تكون قادرة على تدمير الأساس القديم لعلاقات حسن الجوار الصادقة بين شعبي البلدين".
وأشار إلى أن "بيلاروسيا ستواصل الدفاع عن الوئام وتنمية الاتصالات الودية القائمة على الاحترام المتبادل على جميع المستويات".
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