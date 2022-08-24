عربي
https://sputnikarabic.ae/20220824/من-يرتديها-مصون-من-الإصابة-خوذة-راتنيك-تثبت-فعاليتها-1066788140.html
من يرتديها مصون من الإصابة... خوذة "راتنيك" تثبت فعاليتها
من يرتديها مصون من الإصابة... خوذة "راتنيك" تثبت فعاليتها
صرح مسؤول روسي أن تجارب قتالية أثبتت فعالية خوذة "راتنيك". 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T08:18+0000
2022-08-24T08:19+0000
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103810/15/1038101589_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_3cda83c4a50e4811fb098ab760fe5a96.jpg
خوذة "راتنيك" جزء من تجهيزات المقاتل المعروفة باسم "راتنيك".وقال مسؤول في قطاع صناعة الأسلحة في مؤسسة "روستيخ" التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، لـ"سبوتنيك"، إن التجارب القتالية أظهرت أن خوذة "راتنيك" تنقذ حياة مَن يرتديها.وذكر أن خوذة "راتنيك" تفوق فعاليةً نظيراتها الأطلسية التي يرتديها جنود حلف الناتو بنسبة 30 إلى 40 في المئة.وكانت المهمة الرئيسية المطروحة على مصممي "راتنيك" إيجاد ما يحمي رأس المقاتل من مقذوفات صغيرة تزن 1 إلى 1.5 غرام. وفي الحقيقة تستطيع خوذة "راتنيك" أن تقاوم شظايا كبيرة يتراوح قطرها بين 25 ملم و30 ملم وحتى رصاص البنادق.وفضلا عن ذلك فإن خوذة "راتنيك" تحمي من يرتديها من الصدمات لأنها تمتص الصدمات. ويمكن أن تتشوه الخوذة بعد الصدمة، ولكن من يرتديها لا يتأثر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103810/15/1038101589_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_d336742f9d7f413e4cecc353b1b0ec69.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سلاح روسيا
سلاح روسيا

من يرتديها مصون من الإصابة... خوذة "راتنيك" تثبت فعاليتها

08:18 GMT 24.08.2022 (تم التحديث: 08:19 GMT 24.08.2022)
© Sputnik . Ramil Sitdikovعسكري يحضر مهرجانا عسكريا في موسكو
عسكري يحضر مهرجانا عسكريا في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
تابعنا عبرTelegram
صرح مسؤول روسي أن تجارب قتالية أثبتت فعالية خوذة "راتنيك".
خوذة "راتنيك" جزء من تجهيزات المقاتل المعروفة باسم "راتنيك".
وقال مسؤول في قطاع صناعة الأسلحة في مؤسسة "روستيخ" التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، لـ"سبوتنيك"، إن التجارب القتالية أظهرت أن خوذة "راتنيك" تنقذ حياة مَن يرتديها.
وذكر أن خوذة "راتنيك" تفوق فعاليةً نظيراتها الأطلسية التي يرتديها جنود حلف الناتو بنسبة 30 إلى 40 في المئة.
وكانت المهمة الرئيسية المطروحة على مصممي "راتنيك" إيجاد ما يحمي رأس المقاتل من مقذوفات صغيرة تزن 1 إلى 1.5 غرام. وفي الحقيقة تستطيع خوذة "راتنيك" أن تقاوم شظايا كبيرة يتراوح قطرها بين 25 ملم و30 ملم وحتى رصاص البنادق.
وفضلا عن ذلك فإن خوذة "راتنيك" تحمي من يرتديها من الصدمات لأنها تمتص الصدمات. ويمكن أن تتشوه الخوذة بعد الصدمة، ولكن من يرتديها لا يتأثر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала