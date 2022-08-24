https://sputnikarabic.ae/20220824/من-يرتديها-مصون-من-الإصابة-خوذة-راتنيك-تثبت-فعاليتها-1066788140.html
من يرتديها مصون من الإصابة... خوذة "راتنيك" تثبت فعاليتها
من يرتديها مصون من الإصابة... خوذة "راتنيك" تثبت فعاليتها
صرح مسؤول روسي أن تجارب قتالية أثبتت فعالية خوذة "راتنيك". 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T08:18+0000
2022-08-24T08:18+0000
2022-08-24T08:19+0000
سلاح روسيا
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خوذة "راتنيك" جزء من تجهيزات المقاتل المعروفة باسم "راتنيك".وقال مسؤول في قطاع صناعة الأسلحة في مؤسسة "روستيخ" التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، لـ"سبوتنيك"، إن التجارب القتالية أظهرت أن خوذة "راتنيك" تنقذ حياة مَن يرتديها.وذكر أن خوذة "راتنيك" تفوق فعاليةً نظيراتها الأطلسية التي يرتديها جنود حلف الناتو بنسبة 30 إلى 40 في المئة.وكانت المهمة الرئيسية المطروحة على مصممي "راتنيك" إيجاد ما يحمي رأس المقاتل من مقذوفات صغيرة تزن 1 إلى 1.5 غرام. وفي الحقيقة تستطيع خوذة "راتنيك" أن تقاوم شظايا كبيرة يتراوح قطرها بين 25 ملم و30 ملم وحتى رصاص البنادق.وفضلا عن ذلك فإن خوذة "راتنيك" تحمي من يرتديها من الصدمات لأنها تمتص الصدمات. ويمكن أن تتشوه الخوذة بعد الصدمة، ولكن من يرتديها لا يتأثر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا
من يرتديها مصون من الإصابة... خوذة "راتنيك" تثبت فعاليتها
08:18 GMT 24.08.2022 (تم التحديث: 08:19 GMT 24.08.2022) تابعنا عبر
صرح مسؤول روسي أن تجارب قتالية أثبتت فعالية خوذة "راتنيك".
خوذة "راتنيك" جزء من تجهيزات المقاتل المعروفة باسم "راتنيك".
وقال
مسؤول في قطاع صناعة الأسلحة في مؤسسة "روستيخ" التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، لـ"سبوتنيك"، إن التجارب القتالية أظهرت أن خوذة "راتنيك" تنقذ حياة مَن يرتديها.
وذكر أن خوذة "راتنيك" تفوق فعاليةً نظيراتها الأطلسية التي يرتديها جنود حلف الناتو بنسبة 30 إلى 40 في المئة.
وكانت المهمة الرئيسية المطروحة على مصممي "راتنيك" إيجاد ما يحمي رأس المقاتل من مقذوفات صغيرة تزن 1 إلى 1.5 غرام. وفي الحقيقة تستطيع خوذة "راتنيك" أن تقاوم شظايا كبيرة يتراوح قطرها بين 25 ملم و30 ملم وحتى رصاص البنادق.
وفضلا عن ذلك فإن خوذة "راتنيك" تحمي من يرتديها من الصدمات لأنها تمتص الصدمات. ويمكن أن تتشوه الخوذة بعد الصدمة، ولكن من يرتديها لا يتأثر.