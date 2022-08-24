https://sputnikarabic.ae/20220824/موسكو-مزاعم-واشنطن-بأن-العقوبات-لا-تمنع-من-التفتيش-بموجب-معاهدة-ستارت-لا-يتوافق-مع-الواقع-1066782193.html
موسكو: مزاعم واشنطن بأن العقوبات لا تمنع من التفتيش بموجب معاهدة ستارت لا تتوافق مع الواقع
موسكو: مزاعم واشنطن بأن العقوبات لا تمنع من التفتيش بموجب معاهدة ستارت لا تتوافق مع الواقع
صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن المزاعم الأمريكية، بأن عقوباتها على روسيا لا تمنع المتخصصين الروس من إجراء عمليات تفتيش في المنشآت... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T03:50+0000
2022-08-24T03:50+0000
2022-08-24T04:33+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال أنطونوف، أن"بيان وزارة الخارجية الأمريكية بدحض ذلك لا يتوافق مع الواقع" مشيرا إلى أن: "عمليات التفتيش تعقدت بشكل خطير بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن على روسيا.. وعدم وجود اتصالات جوية عادية مع الولايات المتحدة".وأضاف: "فضلا عن إغلاق حلفاء أمريكا المجال الجوي أمام عبور الطائرات الروسية، ومشاكل الحصول على تأشيرات دخول لأعضاء فرق التفتيش وأطقم الطيران"، كل هذه القضايا، وفقا لأنطونوف "نشأت ظروف أصبح من الصعب في ظلها إجراء عمليات تفتيش على الأراضي الأمريكية".ولفت إلى أن روسيا ستواصل العمل مع الولايات المتحدة لإزالة المشاكل الحالية بشأن مسألة عمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت.وختم، قائلا "يتعين على واشنطن ، ليس بالأقوال بل بالأفعال، أن تظهر التزامها بالمعاهدة ..(..)".
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روسيا
موسكو: مزاعم واشنطن بأن العقوبات لا تمنع من التفتيش بموجب معاهدة ستارت لا تتوافق مع الواقع
03:50 GMT 24.08.2022 (تم التحديث: 04:33 GMT 24.08.2022) تابعنا عبر
صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن المزاعم الأمريكية، بأن عقوباتها على روسيا لا تمنع المتخصصين الروس من إجراء عمليات تفتيش في المنشآت الأميركية بموجب معاهدة "ستارت -3" ، "لا يتوافق مع الواقع".
موسكو - سبوتنيك
. وقال أنطونوف، أن"بيان وزارة الخارجية الأمريكية بدحض ذلك لا يتوافق مع الواقع" مشيرا إلى أن: "عمليات التفتيش تعقدت بشكل خطير بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن على روسيا.. وعدم وجود اتصالات جوية عادية مع الولايات المتحدة".
وأضاف: "فضلا عن إغلاق حلفاء أمريكا المجال الجوي أمام عبور الطائرات الروسية، ومشاكل الحصول على تأشيرات دخول لأعضاء فرق التفتيش وأطقم الطيران"، كل هذه القضايا، وفقا لأنطونوف "نشأت ظروف أصبح من الصعب في ظلها إجراء عمليات تفتيش على الأراضي الأمريكية".
ولفت إلى أن روسيا ستواصل العمل مع الولايات المتحدة لإزالة المشاكل الحالية بشأن مسألة عمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت.
وختم، قائلا "يتعين على واشنطن ، ليس بالأقوال بل بالأفعال، أن تظهر التزامها بالمعاهدة ..(..)".