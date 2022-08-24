https://sputnikarabic.ae/20220824/ميدفيديف-قرار-القيام-بالعملية-العسكرية-الخاصة-إجراء-وقائي-1066813278.html
ميدفيديف: قرار القيام بالعملية العسكرية الخاصة إجراء وقائي
ميدفيديف: قرار القيام بالعملية العسكرية الخاصة إجراء وقائي
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيدف، إن موسكو لا تستطيع أن تقبل تمركز الناتو على أراضي أوكرانيا، مؤكدا أن بلاده أطلقت العملية العسكرية الخاصة كإجراء... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T16:39+0000
2022-08-24T16:39+0000
2022-08-24T16:39+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
ديمتري ميدفيديف
القوات الروسية
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وقال ميدفيديف في محادثة مع الجيش في إطار الزيارة، التي قام بها إلى ميدان مولينو الواقع في منطقة نيجني نوفغورود: "لا يمكننا قبول حقيقة أن حلف شمال الأطلسي سيتمركز على أراضي أوكرانيا، والرؤساء المجانين - هؤلاء أو القادمون - لا يهمونا، في النهاية، القضية ليست وليدة اليوم، هم سيقررون، على سبيل المثال، مهاجمة أراضينا بما في ذلك شبه جزيرة القرم. وهذا هو السبب وراء اتخاذ مثل هذا القرار، لتنفيذ عملية وقائية"."هذا وتواصل القوات الأوكرانية قصف المناطق السكنية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، حيث أطلقت أمس الثلاثاء، ثلاث قذائف من عيار 152 ملم على جمهورية دونيتسك الشعبية.وأفاد مكتب تمثيل المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، في الجمهورية: "تم تسجيل إطلاق قذيفة من جانب (التشكيلات المسلحة لأوكرانيا) في 16.13 (يتزامن مع توقيت موسكو) – على المنطقة السكنية كراسنوغوروفكا - مدينة دونيتسك (مقاطعة كيروف): أطلقت ثلاث قذائف من عيار 152 ملم".
https://sputnikarabic.ae/20220824/الدفاع-الروسية-مقتل-أكثر-من-600-جندي-أوكراني-خلال-تقدم-القوات-الروسية-في-دونيتسك-1066792881.html
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روسيا, ديمتري ميدفيديف, القوات الروسية
روسيا, ديمتري ميدفيديف, القوات الروسية
ميدفيديف: قرار القيام بالعملية العسكرية الخاصة إجراء وقائي
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيدف، إن موسكو لا تستطيع أن تقبل تمركز الناتو على أراضي أوكرانيا، مؤكدا أن بلاده أطلقت العملية العسكرية الخاصة كإجراء وقائي حتى لا يتمكن الغرب من مهاجمة روسيا.
وقال ميدفيديف في محادثة مع الجيش في إطار الزيارة، التي قام بها إلى ميدان مولينو الواقع في منطقة نيجني نوفغورود: "لا يمكننا قبول حقيقة أن حلف شمال الأطلسي سيتمركز على أراضي أوكرانيا، والرؤساء المجانين - هؤلاء أو القادمون - لا يهمونا، في النهاية، القضية ليست وليدة اليوم، هم سيقررون، على سبيل المثال، مهاجمة أراضينا بما في ذلك شبه جزيرة القرم. وهذا هو السبب وراء اتخاذ مثل هذا القرار، لتنفيذ عملية وقائية"."
هذا وتواصل القوات الأوكرانية قصف المناطق السكنية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، حيث أطلقت أمس الثلاثاء، ثلاث قذائف من عيار 152 ملم على جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأفاد مكتب تمثيل المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، في الجمهورية: "تم تسجيل إطلاق قذيفة من جانب (التشكيلات المسلحة لأوكرانيا) في 16.13 (يتزامن مع توقيت موسكو) – على المنطقة السكنية كراسنوغوروفكا - مدينة دونيتسك (مقاطعة كيروف): أطلقت ثلاث قذائف من عيار 152 ملم".