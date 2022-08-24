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https://sputnikarabic.ae/20220824/ناشطون-يثبتون-ملصقات-الألغام-الأوكرانية-في-محيط-السفارة-الأمريكية-في-موسكو-صور-1066790467.html
ناشطون يثبتون ملصقات الألغام الأوكرانية في محيط السفارة الأمريكية في موسكو... صور
ناشطون يثبتون ملصقات الألغام الأوكرانية في محيط السفارة الأمريكية في موسكو... صور
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن نحو 12 ملصقًا عليها صور ألغام "بي إف إم-1" (ليبستوك) المضادة للأفراد، التي تستخدمها القوات الأوكرانية في دونباس ضد المدنيين،... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T09:53+0000
2022-08-24T09:53+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتم تثبيت الملصقات على الرصيف حول سور الحديقة وعلى الكتل الخرسانية بالقرب من مبنى السفارة.وجاء في المنشورات أن "أوكرانيا تواصل استخدام" هذا النوع من الألغام "ضد المدنيين".ويتم تثبيت لغم (ليبستوك) شديد الانفجار عن بُعد وينفجر عندما يدوس عليه شخص ما، وبسبب الشكل غير الاعتيادي للذخيرة، فقد لا يميزها المدنيون، وخصوصا الأطفال، كجسم خطير.
https://sputnikarabic.ae/20220728/القوات-الأوكرانية-تستخدم-ألغام-ليبستوك-خلال-الهجمات-على-دونيتسك-1065669437.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ناشطون يثبتون ملصقات الألغام الأوكرانية في محيط السفارة الأمريكية في موسكو... صور

09:53 GMT 24.08.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورألغام "ليبيستوك"
ألغام ليبيستوك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© Sputnik . РИА Новости
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن نحو 12 ملصقًا عليها صور ألغام "بي إف إم-1" (ليبستوك) المضادة للأفراد، التي تستخدمها القوات الأوكرانية في دونباس ضد المدنيين، ظهرت في محيط السفارة الأمريكية في موسكو.
وتم تثبيت الملصقات على الرصيف حول سور الحديقة وعلى الكتل الخرسانية بالقرب من مبنى السفارة.
وجاء في المنشورات أن "أوكرانيا تواصل استخدام" هذا النوع من الألغام "ضد المدنيين".
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ويؤدي رمز الاستجابة السريعة الموجود عليها إلى موقع petalsinblood.com، الناطق باللغتين الإنجليزية والروسية، لوقف استخدام الألغام، ويحتوي على صور لمدنيين مصابين إثر مرورهم فوقهم.

ويتم تثبيت لغم (ليبستوك) شديد الانفجار عن بُعد وينفجر عندما يدوس عليه شخص ما، وبسبب الشكل غير الاعتيادي للذخيرة، فقد لا يميزها المدنيون، وخصوصا الأطفال، كجسم خطير.
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