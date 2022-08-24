https://sputnikarabic.ae/20220824/نتنياهو-الاتفاق-النووي-يمنح-إيران-أجهزة-طرد-مركزي-قدرتها-20-ضعف-ما-تملكه-الآن-1066813703.html
نتنياهو: الاتفاق النووي يمنح إيران أجهزة طرد مركزي قدرتها 20 ضعف ما تملكه الآن
نتنياهو: الاتفاق النووي يمنح إيران أجهزة طرد مركزي قدرتها 20 ضعف ما تملكه الآن
انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، الاتفاق النووي المتبلور بين طهران وواشنطن معتبرا أنه يمنح إيران أجهزة طرد مركزي تصل... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T16:46+0000
2022-08-24T16:46+0000
2022-08-24T16:47+0000
إيران
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
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وقال نتنياهو في تصريح صحفي إن الاتفاق النووي مع إيران "أسوأ بكثير من الاتفاق السابق"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وأضاف: "إنه (الاتفاق المتبلور) سيئ لأنه يدفع الأموال للإرهاب والعدوان الإيراني في المنطقة كلها".وتابع نتنياهو وهو يشغل حاليا منصب رئيس المعارضة في إسرائيل: "ثانيا، يمنح (الاتفاق) إيران مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الفائقة، مع قدرات 10 أو20 ضعفا مقارنة بالجيل الذي لديها اليوم".وهاجم نتنياهو رئيس الوزراء يائير لابيد وسلفه نفتالي بينيت، على خلفية الاتفاق النووي مع إيران.وقال إنهما تخليا عن "حرية العمل (ضد إيران) لأن إسرائيل تعهدت بإبلاغ الولايات المتحدة بأي عملية ضد الاتفاق النووي الإيراني، فيما لم أوافق أنا أبدا على ذلك، لأن لدي التزاما بأمن بلدي".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إيران تلقيها الرد الأمريكي بشأن مقترحاتها حول القضايا العالقة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، مشيرة إلى أنها تعمل على دراسة هذا الرد.وتحاول إسرائيل جاهدة عرقلة التوصل إلى اتفاق نووي بين واشنطن وطهران، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، أنه من الممكن التوصل إليه هذا الأسبوع.
https://sputnikarabic.ae/20220824/غانتس-اتفاق-لا-يعيد-قدرات-إيران-سنوات-للوراء-سيضر-بالأمن-العالمي-والإقليمي-1066807040.html
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إيران, بنيامين نتنياهو, إسرائيل
إيران, بنيامين نتنياهو, إسرائيل
نتنياهو: الاتفاق النووي يمنح إيران أجهزة طرد مركزي قدرتها 20 ضعف ما تملكه الآن
16:46 GMT 24.08.2022 (تم التحديث: 16:47 GMT 24.08.2022) تابعنا عبر
انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، الاتفاق النووي المتبلور بين طهران وواشنطن معتبرا أنه يمنح إيران أجهزة طرد مركزي تصل قدراتها إلى 20 ضعف ما لديها الآن.
وقال نتنياهو في تصريح صحفي إن الاتفاق النووي مع إيران "أسوأ بكثير من الاتفاق السابق"، وفق صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأضاف: "إنه (الاتفاق المتبلور) سيئ لأنه يدفع الأموال للإرهاب والعدوان الإيراني في المنطقة كلها".
وتابع نتنياهو وهو يشغل حاليا منصب رئيس المعارضة في إسرائيل: "ثانيا، يمنح (الاتفاق) إيران مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الفائقة، مع قدرات 10 أو20 ضعفا مقارنة بالجيل الذي لديها اليوم".
وهاجم نتنياهو رئيس الوزراء يائير لابيد وسلفه نفتالي بينيت، على خلفية الاتفاق النووي مع إيران.
وقال إنهما تخليا عن "حرية العمل (ضد إيران) لأن إسرائيل تعهدت بإبلاغ الولايات المتحدة بأي عملية ضد الاتفاق النووي الإيراني، فيما لم أوافق أنا أبدا على ذلك، لأن لدي التزاما بأمن بلدي".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إيران تلقيها الرد الأمريكي
بشأن مقترحاتها حول القضايا العالقة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، مشيرة إلى أنها تعمل على دراسة هذا الرد.
وتحاول إسرائيل
جاهدة عرقلة التوصل إلى اتفاق نووي بين واشنطن وطهران، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، أنه من الممكن التوصل إليه هذا الأسبوع.