https://sputnikarabic.ae/20220824/نسيت-ميثاق-التضامن-الأوروبي-زاخاروفا-تعلق-على-رفض-بولندا-تزويد-ألمانيا-بالنفط-1066785200.html
"نسيت ميثاق التضامن الأوروبي"... زاخاروفا تعلق على رفض بولندا تزويد ألمانيا بالنفط
"نسيت ميثاق التضامن الأوروبي"... زاخاروفا تعلق على رفض بولندا تزويد ألمانيا بالنفط
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن رفض بولندا إمداد مصفاة ألمانية بالنفط يظهر مرة أخرى أنه لا يوجد حديث عن أي تضامن أوروبي، وأن وارسو... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T06:30+0000
2022-08-24T06:30+0000
2022-08-24T06:30+0000
روسيا
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في وقت سابق، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن بولندا رفضت إمداد مصفاة للتكرير في مدينة شويدت الألمانية بالنفط لتحل محل استيراد موارد الطاقة الروسية عبر خط أنابيب دروجبا عبر مدينة غدانسك البولندية.وبحسب زاخاروفا، فإن بولندا مدفوعة "بالرغبة في لعب الورقة الجيوسياسية الآن، بينما تتجاهل تماما كل الوعود الأوروبية وميثاق التضامن الأوروبي".وأضافت زاخاروفا أن بولندا تسعى وراء مصالحها، و"تلعب ورقة الطاقة قدر الإمكان بشكل فردي".يذكر أن الرئيس البولندي كان قد دعى في وقت سابق إلى تفكيك خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" (نورد ستريم 2).وشدد دودا على أن "التغيير في السياسة لا يشمل فقط تعليق نورد ستريم2، ولكن أيضًا التصفية والتفكيك الكامل لخط أنابيب الغاز".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"نسيت ميثاق التضامن الأوروبي"... زاخاروفا تعلق على رفض بولندا تزويد ألمانيا بالنفط
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن رفض بولندا إمداد مصفاة ألمانية بالنفط يظهر مرة أخرى أنه لا يوجد حديث عن أي تضامن أوروبي، وأن وارسو تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة.
في وقت سابق، ذكرت صحيفة
"فاينانشيال تايمز" أن بولندا رفضت إمداد مصفاة للتكرير في مدينة شويدت الألمانية بالنفط لتحل محل استيراد موارد الطاقة الروسية عبر خط أنابيب دروجبا عبر مدينة غدانسك البولندية.
وعلقت زاخاروفا على الواقعة لـ"سبوتنيك"، قائلة: "هذه حجة أخرى في الحصالة مفادها أن وارسو لا تنوي ممارسة أي لعبة، حتى وفقا لقواعدها الخاصة، والتي تم الإعلان عنها. تمتلك وارسو مصالح لا علاقة لها بالاحترام المتبادل، والشراكات ذات المنفعة المتبادلة مع أوكرانيا".
وبحسب زاخاروفا، فإن بولندا مدفوعة "بالرغبة في لعب الورقة الجيوسياسية الآن، بينما تتجاهل تماما كل الوعود الأوروبية وميثاق التضامن الأوروبي".
وأضافت زاخاروفا أن بولندا تسعى وراء مصالحها، و"تلعب ورقة الطاقة قدر الإمكان بشكل فردي".
يذكر أن الرئيس البولندي كان قد دعى في وقت سابق إلى تفكيك خط أنابيب الغاز
"التيار الشمالي 2" (نورد ستريم 2).
وشدد دودا على أن "التغيير في السياسة لا يشمل فقط تعليق نورد ستريم2، ولكن أيضًا التصفية والتفكيك الكامل لخط أنابيب الغاز".