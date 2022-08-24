https://sputnikarabic.ae/20220824/وحدات-من-الجيش-البيلاروسي-تتجه-إلى-روسيا-للمشاركة-في-مناورات-فوستوك-2022-1066805574.html
وحدات من الجيش البيلاروسي تتجه إلى روسيا للمشاركة في مناورات "فوستوك 2022"
وحدات من الجيش البيلاروسي تتجه إلى روسيا للمشاركة في مناورات "فوستوك 2022"
أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات من الجيش البيلاروسي توجهت إلى أوسوريسك للمشاركة في مناورات "فوستوك 2022". 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T14:02+0000
2022-08-24T14:02+0000
2022-08-24T14:02+0000
روسيا
تمرين عسكري
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقالت الخدمة عبر حسابها على موقع "تليغرام"، "اليوم، غادر جنود اللواء الميكانيكي للحرس المنفصل السادس للمشاركة في مناورات فوستوك 2022 في أوسوريسك".يشار إلى أن ألكسندر باس، نائب قائد قيادة العمليات الغربية للجيش البيلاروسي، غادر إلى أوسوريسك مع الجنود.ونشرت الخدمة كلمة قائد الكتيبة المعززة - المجموعة التكتيكية للحارس فلاديسلاف ماليوكوف، قوله: "نحن فخورون بحقيقة أن وحدتنا ستشارك في هذه المناورات. للمرة الأولى، يطير الأفراد أيضًا. سوف نرى سير الأعمال العسكرية".وأعلنت وزارة الدفاع الصينية، في وقت سابق، أن جيش التحرير الشعبي الصيني سيرسل قوات للمشاركة في مناورات "فوستوك 2022" في روسيا، والتي ستجرى خلال الفترة من 30 أغسطس/ آب إلى 5 سبتمبر/ أيلول.وقالت الدفاع في بيان على موقعها الرسمي: "كجزء من خطة التعاون السنوية بين الجيشين الصيني والروسي، بالإضافة إلى التوافق الذي توصل إليه الطرفان، سيرسل جيش التحرير الشعبي قريباً جزءاً من القوات إلى روسيا للمشاركة في مناورات (فوستوك 2022)".
https://sputnikarabic.ae/20220817/الجيش-الصيني-يرسل-جزءا-من-قواته-إلى-روسيا-للمشاركة-بمناورات-عسكرية--1066514169.html
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روسيا, تمرين عسكري, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, تمرين عسكري, أخبار بيلاروسيا اليوم
وحدات من الجيش البيلاروسي تتجه إلى روسيا للمشاركة في مناورات "فوستوك 2022"
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أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات من الجيش البيلاروسي توجهت إلى أوسوريسك للمشاركة في مناورات "فوستوك 2022".
وقالت الخدمة عبر حسابها على موقع "تليغرام"، "اليوم، غادر جنود اللواء الميكانيكي للحرس المنفصل السادس للمشاركة في مناورات فوستوك 2022 في أوسوريسك".
يشار إلى أن ألكسندر باس، نائب قائد قيادة العمليات الغربية للجيش البيلاروسي، غادر إلى أوسوريسك مع الجنود.
ونشرت الخدمة كلمة قائد الكتيبة المعززة - المجموعة التكتيكية للحارس فلاديسلاف ماليوكوف، قوله: "نحن فخورون بحقيقة أن وحدتنا ستشارك في هذه المناورات. للمرة الأولى، يطير الأفراد أيضًا. سوف نرى سير الأعمال العسكرية".
وأعلنت وزارة الدفاع الصينية، في وقت سابق، أن جيش التحرير الشعبي الصيني سيرسل قوات للمشاركة في مناورات "فوستوك 2022" في روسيا، والتي ستجرى خلال الفترة من 30 أغسطس/ آب إلى 5 سبتمبر/ أيلول.
وقالت الدفاع في بيان على موقعها الرسمي: "كجزء من خطة التعاون السنوية بين الجيشين الصيني والروسي، بالإضافة إلى التوافق الذي توصل إليه الطرفان، سيرسل جيش التحرير الشعبي قريباً جزءاً من القوات إلى روسيا للمشاركة في مناورات (فوستوك 2022)".