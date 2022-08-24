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وزراء دفاع فنلندا والسويد والنرويج يناقشون التعاون الدفاعي
وزراء دفاع فنلندا والسويد والنرويج يناقشون التعاون الدفاعي
سيناقش وزراء دفاع فنلندا، السويد والنرويج الإمكانيات الجديدة للتعاون التي تفتتح بعد انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
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السويد
فلندا
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هلسنكي– سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع الفنلندية: "يوم الخميس، 25 آب/ أغسطس 2022، سيستقبل وزير الدفاع أنتي كايكونين في فنلندا وزيري الدفاع النرويجي والسويدي بيورن أريند غرام وبيتير خولتكفيست. سيلتقي الوزير كايكونين مع الوزيرين على أساس ثنائي وثلاثي".ومن المواضيع المخططة للمناقشة مع الوزير النرويجي التعاون الدفاعي الثنائي والوضع الأمني في المناطق المجاورة. كما ستجري مناقشة عملية الانضمام إلى الناتو، شراء فنلندا لمقاتلات "اف-35" ومواضيع أخرى.ومع الوزير السويدي، سيناقش كايكونين التعاون الدفاعي الثنائي، عملية الانضمام إلى حلف الناتو وقضايا أخرى في سياسة الدفاع.
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السويد, فلندا
السويد, فلندا

وزراء دفاع فنلندا والسويد والنرويج يناقشون التعاون الدفاعي

23:40 GMT 24.08.2022
© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo جندي خلال مناورات عسكرية "سهم 22" (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022.
جندي خلال مناورات عسكرية سهم 22 (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo
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سيناقش وزراء دفاع فنلندا، السويد والنرويج الإمكانيات الجديدة للتعاون التي تفتتح بعد انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.
هلسنكي– سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع الفنلندية: "يوم الخميس، 25 آب/ أغسطس 2022، سيستقبل وزير الدفاع أنتي كايكونين في فنلندا وزيري الدفاع النرويجي والسويدي بيورن أريند غرام وبيتير خولتكفيست. سيلتقي الوزير كايكونين مع الوزيرين على أساس ثنائي وثلاثي".
ومن المواضيع المخططة للمناقشة مع الوزير النرويجي التعاون الدفاعي الثنائي والوضع الأمني في المناطق المجاورة. كما ستجري مناقشة عملية الانضمام إلى الناتو، شراء فنلندا لمقاتلات "اف-35" ومواضيع أخرى.
ومع الوزير السويدي، سيناقش كايكونين التعاون الدفاعي الثنائي، عملية الانضمام إلى حلف الناتو وقضايا أخرى في سياسة الدفاع.
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