https://sputnikarabic.ae/20220824/وزير-التعليم-السوري-لـسبوتنيك-الحرب-ظللت-عناوين-البحث-العلمي-وقانون-جديد-لتنظيمه-1066803072.html

وزير التعليم السوري لـ"سبوتنيك": الحرب ظللت عناوين البحث العلمي... وقانون جديد لتنظيمه

وزير التعليم السوري لـ"سبوتنيك": الحرب ظللت عناوين البحث العلمي... وقانون جديد لتنظيمه

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري د. بسام إبراهيم، أن معظم العقود التي تمت مع الهيئة العليا للبحث العلمي وصندوق البحث العلمي لها علاقة بالحرب وإعادة... 24.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-24T13:44+0000

2022-08-24T13:44+0000

2022-08-24T13:44+0000

أخبار سوريا اليوم

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وكشف وزير التعليم العالي السوري أن المشاريع البحثية اتجهت نحو رأب منعكسات الحرب والتبدلات المناخية، وتضمنت دراسة معلومات البناء في الكليات الهندسية، وتقنيات الصوت الطبيعي في الفضاءات المعمارية التراثية، واختيار مستنبتات الأعلاف وتحديد القيمة الغذائية والصحية بالإضافة إلى قياس مستوى تدهور الأراضي في المحافظات الساحلية وتطوير نظام لمراقبة حركة الإنسان ومتابعة برامج إعادة التأهيل وتقييمها.وبحسب وزير التعليم العالي والبحث العلمي فإن مشروع القانون الجديد يتيح للبحث العلمي ربطه بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بهدف استثماره في القطاعات الخدمية والإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة وخفض التكلفة، لافتاً إلى أن الدعم الذي تقدمه الوزارة يكون من خلال الصندوق بتقديم 5 ملايين ليرة سورية لطالب رسالة الدكتوراه والماجستير 3 ملايين إذا كان البحث تنموياً.وعن أهم نقاط مشروع القانون الجديد قال الوزير: "تم التركيز على نظام التعاقد مع الباحث واستثمار المخرجات البحثية، بحيث يكون للباحث حصة دائمة من المشروع البحثي وليس مجرد مكافأة مالية محددة، الأمر الذي سيحفز الباحث للمزيد من الأبحاث التطبيقية، كما أن القانون الجديد وضع تعريفاً أكثر وضوحا للباحث كون ذلك كان من النقاط الخلافية سابقا، فالبعض يعتبر أن الأستاذ الجامعي لا يعد باحثاً نتيجة انشغاله بالتدريس والتعليم والتدريب خاصة مع تضاعف أعداد الطلاب خلال الحرب وهذا لا ينطبق فقط على القطاع العام بل والخاص أيضاً، مشيرا إلى أن هناك مادة خاصة بالحوافز سواء المادية أو المعنوية، حسب نوع الجهد المقدم من قبل الباحث، لكن التركيز الأكبر هو على مخرجات البحث العلمي التي سيستفيد منها القطاعين الخاص والعام".وحول تأثر الأبحاث العلمية بالحرب أكد الوزير أن البحث العلمي تأثر بالحرب أكثر من غيره، نتيجة صعوبة تأمين المستلزمات والمقومات، وارتفاع أسعار التجهيزات وانخفاض عدد الكوادر البشرية.ولفت الوزير إبراهيم، إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين ووضعها حيز التنفيذ والتوسع فيها بما يحقق الفائدة المشتركة إضافة إلى إقامة مخابر بحثية علمية وتبادل زيارات قصيرة بين الباحثين للإشراف العلمي المشترك على الأبحاث.

https://sputnikarabic.ae/20220805/وزير-الزراعة-السوري-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-الشراكة-الاستراتيجية-مع-لبنان-والأردن-والعراق-1066038449.html

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