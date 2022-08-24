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https://sputnikarabic.ae/20220824/وزير-الخارجية-اليمني-يدعو-إلى-ضغط-دولي-على-أنصار-الله-لفتح-الطرق-في-تعز-1066811779.html
وزير الخارجية اليمني يدعو إلى ضغط دولي على "أنصار الله" لفتح الطرق في تعز
وزير الخارجية اليمني يدعو إلى ضغط دولي على "أنصار الله" لفتح الطرق في تعز
دعا وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى الضغط على جماعة أنصار الله (الحوثيين)، لفتح الطرقات التي تغلقها في محافظة تعز،... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T16:18+0000
2022-08-24T16:18+0000
الحرب على اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. جاءت تصريحات ابن مبارك، خلال لقائه في عدن، القائم بأعمال سفارة روسيا لدى اليمن يفغيني كودروف، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، التي أوضح خلالها أن "الحكومة نفذت كامل التزاماتها بموجب شروط الهدنة وتعاملت بمسؤولية ومرونة مع الجهود المبذولة لتحقيق السلام رغبة منها في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الناتجة عن العدوان الحوثي بعد الانقلاب المشؤوم على السلطة".من جانبه، أكد كودروف "حرص روسيا على تعزيز علاقاتها باليمن وبذل كل ما هو ممكن للمساعدة في تحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار".يذكر أنه في الثاني من أغسطس/ آب الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مؤكدا التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.وتتضمن بنود الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن.كما تتضمن الهدنة، السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
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الحرب على اليمن, العالم العربي
الحرب على اليمن, العالم العربي

وزير الخارجية اليمني يدعو إلى ضغط دولي على "أنصار الله" لفتح الطرق في تعز

16:18 GMT 24.08.2022
© AFP 2022 / STRمظاهرات في مدينة تعز اليمنية
مظاهرات في مدينة تعز اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / STR
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دعا وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى الضغط على جماعة أنصار الله (الحوثيين)، لفتح الطرقات التي تغلقها في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. جاءت تصريحات ابن مبارك، خلال لقائه في عدن، القائم بأعمال سفارة روسيا لدى اليمن يفغيني كودروف، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، التي أوضح خلالها أن "الحكومة نفذت كامل التزاماتها بموجب شروط الهدنة وتعاملت بمسؤولية ومرونة مع الجهود المبذولة لتحقيق السلام رغبة منها في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الناتجة عن العدوان الحوثي بعد الانقلاب المشؤوم على السلطة".
وأضاف أن "الحوثيين ما زالوا مستمرين في تعنتهم إزاء رفع الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرقات للمدينة"، مؤكدا "ضرورة ممارسة الضغوط على الحوثيين ووضع حد لسلوكهم العدواني وسياستهم العنصرية تجاه أبناء الشعب اليمني"، على حد قوله.
من جانبه، أكد كودروف "حرص روسيا على تعزيز علاقاتها باليمن وبذل كل ما هو ممكن للمساعدة في تحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار".
يذكر أنه في الثاني من أغسطس/ آب الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مؤكدا التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.
وتتضمن بنود الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن.
كما تتضمن الهدنة، السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
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