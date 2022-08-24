https://sputnikarabic.ae/20220824/وزير-الدفاع-الروسي-إبطاء-وتيرة-الهجوم-خلال-العملية-العسكرية-هو-قرار-واع-1066787069.html
وزير الدفاع الروسي: إبطاء وتيرة الهجوم خلال العملية العسكرية هو قرار واع
وزير الدفاع الروسي: إبطاء وتيرة الهجوم خلال العملية العسكرية هو قرار واع
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الأربعاء في اجتماع لوزراء دفاع منظمة شانغهاي للتعاون إن "التباطؤ في الهجوم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هو... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T07:26+0000
2022-08-24T07:26+0000
2022-08-24T07:39+0000
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف شويغو: "خلال العملية الخاصة، نلتزم بصرامة بمعايير القانون الإنساني، ونُفذت الضربات بأسلحة عالية الدقة على البنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك مواقع القيادة، والمطارات، والمستودعات، والمناطق المحصنة، والمجمعات الصناعية العسكرية".وأشار شويغو إلى أن "الجيش الروسي نظم عملاً ممنهجاً في الأراضي المحررة لإقامة حياة سلمية". وأردف شويغو: "نحن نقدم المساعدة الإنسانية، ونستعيد البنية التحتية وأنظمة دعم الحياة".وقال شويغو: "إنهم يستخدمون المجمعات السكنية والمدارس والمستشفيات ورياض الأطفال كمواقع لإطلاق النار، ويركنون الدبابات والمدفعية فيها، ويتخذون من السكان والبنية التحتية المدنية دروعا بشرية".وتابع شويغو إن الحاجة إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا فرضتها تهديدات حقيقية من كييف على سكان دونباس، ومن ثم إلى روسيا.وبحسب الوزير، فإن العملية العسكرية الخاصة "تسير حسب الخطة، وستنتهي جميع المهام".
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MIA „Rosiya Segodnya“
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, روسيا, رصد عسكري
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, روسيا, رصد عسكري
وزير الدفاع الروسي: إبطاء وتيرة الهجوم خلال العملية العسكرية هو قرار واع
07:26 GMT 24.08.2022 (تم التحديث: 07:39 GMT 24.08.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الأربعاء في اجتماع لوزراء دفاع منظمة شانغهاي للتعاون إن "التباطؤ في الهجوم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هو قرار واع، ويرجع ذلك إلى الرغبة في تقليل الخسائر في صفوف المدنيين".
وأضاف شويغو: "خلال العملية الخاصة، نلتزم بصرامة بمعايير القانون الإنساني، ونُفذت الضربات بأسلحة عالية الدقة على البنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك مواقع القيادة، والمطارات، والمستودعات، والمناطق المحصنة، والمجمعات الصناعية العسكرية".
ونوه شويغو إلى أنه "وفي الوقت نفسه، يتم اتخاذ كل الإجراءات لتجنب وقوع إصابات بين صفوف المدنيين، بالطبع هذا يبطئ وتيرة الهجوم، لكننا نفعل ذلك بوعي".
وأشار شويغو إلى أن "الجيش الروسي نظم عملاً ممنهجاً في الأراضي المحررة لإقامة حياة سلمية".
وأردف شويغو: "نحن نقدم المساعدة الإنسانية، ونستعيد البنية التحتية وأنظمة دعم الحياة".
وأشار في الوقت نفسه إلى أن "الوحدات العسكرية الأوكرانية تستخدم تكتيكات الأرض المحروقة وتنتهك بشكل صارخ المعايير الدولية وتتصرف كالإرهابيين".
وقال شويغو: "إنهم يستخدمون المجمعات السكنية والمدارس والمستشفيات ورياض الأطفال كمواقع لإطلاق النار، ويركنون الدبابات والمدفعية فيها، ويتخذون من السكان والبنية التحتية المدنية دروعا بشرية".
وتابع شويغو إن الحاجة إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا فرضتها تهديدات حقيقية من كييف على سكان دونباس، ومن ثم إلى روسيا.
"من كييف، التي رفضت الامتثال لاتفاقيات مينسك، نبع التهديد الحقيقي لسكان دونباس، وبالتالي مستقبلا نحو روسيا، وأدى فهم (روسيا) لذلك إلى الحاجة إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
وبحسب الوزير، فإن العملية العسكرية الخاصة "تسير حسب الخطة، وستنتهي جميع المهام".