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https://sputnikarabic.ae/20220824/وزير-خارجية-الكويت-ورئيس-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-يبحثان-أهداف-التنمية-المستدامة-لـ-2030-1066804312.html
وزير خارجية الكويت ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يبحثان أهداف التنمية المستدامة لـ 2030
وزير خارجية الكويت ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يبحثان أهداف التنمية المستدامة لـ 2030
أجرى وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، مباحثات ثنائية مع وزير خارجية المالديف عبد الله شاهد، الذي يتولى منصب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T13:46+0000
2022-08-24T13:46+0000
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جاء ذلك خلال زيارة شاهد إلى الكويت، حسبما ذكرت جريدة "النهار" الكويتية، اليوم الأربعاء.ولفتت الصحيفة إلى أن الجانبين بحثا تعزيز التعاون المشترك بينهما في شتى المجالات بما يتوافق مع تعزيز أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.ويتولى عبد الله شاهد، رئاسة الدورة الحالية رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220627/التعاون-الخليجي-يؤكد-دعمه-للجهود-الأممية-الهادفة-لاستقرار-اليمن-1064303142.html
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العالم العربي, الكويت
العالم العربي, الكويت

وزير خارجية الكويت ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يبحثان أهداف التنمية المستدامة لـ 2030

13:46 GMT 24.08.2022
© AP Photo / MUHAMMAD HAMEDالشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت
الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / MUHAMMAD HAMED
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أجرى وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، مباحثات ثنائية مع وزير خارجية المالديف عبد الله شاهد، الذي يتولى منصب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال زيارة شاهد إلى الكويت، حسبما ذكرت جريدة "النهار" الكويتية، اليوم الأربعاء.
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ولفتت الصحيفة إلى أن الجانبين بحثا تعزيز التعاون المشترك بينهما في شتى المجالات بما يتوافق مع تعزيز أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
ويتولى عبد الله شاهد، رئاسة الدورة الحالية رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
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