https://sputnikarabic.ae/20220824/وزير-خارجية-المجر-بلادنا-لا-تخطط-لفرض-أية-قيود-على-التأشيرات-للمواطنين-الروس-1066788996.html
وزير خارجية المجر: بلادنا لا تخطط لفرض أية قيود على التأشيرات للمواطنين الروس
وزير خارجية المجر: بلادنا لا تخطط لفرض أية قيود على التأشيرات للمواطنين الروس
قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إن بلاده لا تخطط لفرض أي قيود على التأشيرات للمواطنين للروس. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T08:53+0000
2022-08-24T08:53+0000
2022-08-24T09:09+0000
روسيا
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بودابست - سبوتنيك. وكتب سيارتو، على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الأربعاء: "تحدثنا عن اقتراح من شأنه تشديد ممارسة إصدار التأشيرات الأوروبية للمواطنين الروس، ولكن نحن هنا متضامنون مع موقف المستشار الألماني أولاف شولتز ولا نخطط لإجراء أي تشديد أو قيود على منح التأشيرات للمواطنين الروس".وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينانت، في مؤتمر صحفي في بروكسل، في وقت سابق، إن "المفوضية الأوروبية تتوقع أن يقوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع غير رسمي في العاصمة التشيكية براغ، يومي 30 و31 أغسطس/آب، باتخاذ موقف منسق بشأن التأشيرات للمواطنين الروس".وأوضحت سبينانت، يوم الثلاثاء: "الأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية، حيث سيناقش الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي (جوزيب بوريل)، وكذلك وزراء الخارجية هذه القضية من أجل التوصل إلى موقف منسق بشأنها".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
وزير خارجية المجر: بلادنا لا تخطط لفرض أية قيود على التأشيرات للمواطنين الروس
08:53 GMT 24.08.2022 (تم التحديث: 09:09 GMT 24.08.2022) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إن بلاده لا تخطط لفرض أي قيود على التأشيرات للمواطنين للروس.
بودابست - سبوتنيك. وكتب سيارتو، على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الأربعاء: "تحدثنا عن اقتراح من شأنه تشديد ممارسة إصدار التأشيرات الأوروبية للمواطنين الروس، ولكن نحن هنا متضامنون مع موقف المستشار الألماني أولاف شولتز ولا نخطط لإجراء أي تشديد أو قيود على منح التأشيرات للمواطنين الروس".
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينانت، في مؤتمر صحفي في بروكسل، في وقت سابق
، إن "المفوضية الأوروبية تتوقع أن يقوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع غير رسمي في العاصمة التشيكية براغ، يومي 30 و31 أغسطس/آب، باتخاذ موقف منسق بشأن التأشيرات للمواطنين الروس".
وأوضحت سبينانت، يوم الثلاثاء: "الأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية، حيث سيناقش الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي (جوزيب بوريل)، وكذلك وزراء الخارجية هذه القضية من أجل التوصل إلى موقف منسق بشأنها".