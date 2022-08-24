https://sputnikarabic.ae/20220824/وكالة-السعودية-تدفع-مليارات-الدولارات-لتسوية-نزاع-حول-مترو-الرياض-1066801728.html

وكالة: السعودية تدفع مليارات الدولارات لتسوية نزاع حول "مترو الرياض"

وكالة: السعودية تدفع مليارات الدولارات لتسوية نزاع حول "مترو الرياض"

تعتزم السعودية دفع مليارات الدولارات لمقاولين لحل نزاع بشأن مترو الرياض، مما يجعل المشروع الذي طال انتظاره يقترب خطوة واحدة من الاكتمال. 24.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-24T12:52+0000

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2022-08-24T12:52+0000

اقتصاد

أخبار السعودية اليوم

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ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على الأمر، أنه من بين ثلاثة مجموعات، توصلت اثنتان، بما فيها "بكتل غروب" و"ألستوم إس إيه"، إلى اتفاق بشأن المدفوعات المتنازع عليها، ومن المتوقع أن توقع المجموعة الثالثة التي تضم "ويبيلد" الإيطالية اتفاقا قريبا.المقاولون العاملون في المشروع، كانوا يسعون إلى الحصول على مليارات من الدولارات في المجموع، حيث طلبت شركة "بكتل" وحدها نحو مليار دولار، بحسب "بلومبيرغ".الاتفاق سيمثل نقطة تحول في نزاع استمر لسنوات، ويعرقل جهود الحكومة لتطوير العاصمة السعودية التي تعاني من انسداد حركة المرور. كما أنه يساعد في تخفيف المخاوف المستمرة بشأن موقف المملكة تجاه مدفوعات المقاولين.احتجزت السلطات عشرات المليارات من الدولارات المستحقة لشركات البناء والموردين خلال فترة الركود النفطي عام 2015 للمساعدة في كبح عجز الميزانية المتضخم.لكن مع انتعاش أسعار النفط الخام هذا العام، تتجه الحكومة السعودية الآن لتسجيل أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمان.منحت السعودية عقودا تبلغ قيمتها نحو 22 مليار دولار في عام 2013 لتطوير نظام المترو، الذي يشمل ما يقرب من 175 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية. كان من المقرر الانتهاء من المشروع في عام 2019.

https://sputnikarabic.ae/20220815/تضاعف-دخل-السعودية-من-النفط-إلى-65-مليار-دولار-في-3-أشهر-1066444978.html

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