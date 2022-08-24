https://sputnikarabic.ae/20220824/3-أشبال-أسود-تصارع-للبقاء-على-قيد-الحياة-في-غزة--1066784960.html

3 أشبال أسود تصارع للبقاء على قيد الحياة في غزة

3 أشبال أسود تصارع للبقاء على قيد الحياة في غزة

يحاول العاملون في حديقة نماء الترفيهية في مدينة غزة، العناية بثلاثة أشبال أسود حديثي الولادة، لمساعدتهم في البقاء على قيد الحياة، بعدما شهدت الحديقة نفوق كثير... 24.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-24T06:35+0000

2022-08-24T06:35+0000

2022-08-24T06:35+0000

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الأسد الأب وصل قبل 14 سنة إلى قطاع غزة، وكان عمره 6 أشهر ولاقى عناية كبيرة من المختصين في الحديقة، ولكن الجهود الحثيثة في إبقاء أطفاله على قيد الحياة منذ ذلك الوقت باءت بالفشل، ويقول مربي الأسود عبد الهادي حمودة لوكالة "سبوتنيك": ومن خلال أحد العاملين في الحديقة يقترب الشبل من أمه لكي ترضعه بحذر شديد ومراقبة، لمنع موته تحت أنيابها، وتتكرر هذه العملية مع الأشبال الباقين، وتحتاج الأشبال حديثة الولادة، إلى تطعيمات وأدوية خاصة، لكن النوعيات المتواجدة في القطاع ذات جودة منخفضة بالمقارنة مع التطعيمات في الخارج كما يقول عبد الهادي حمودة، ويضيف لـ"سبوتنيك": "ارتفاع ثمن التطعيمات والأدوية ذات الجودة الجيدة، فضلاً عن صعوبة إيصالها لقطاع غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر لأكثر من 15 عام، تشكل عائقاً أمام المحافظة على حياة هذه الحيوانات".ويلاحظ العاملون في الحديقة تأثر الأسود بسبب الحرب، فكما لا يسلم شيء في قطاع غزة من الحروب، كذلك فإن الأسود لا تسلم، فهي تسمع الأصوات العالية للصواريخ وتهيج في الحديقة، وتؤذي نفسها، لشعورها بالخطر، أو ربما لأنها تريد أن تعبر عن خوفها بزئيرها المضطرب.

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