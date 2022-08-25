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"روساتوم" عن محطة الضبعة: لا يجب أن يتوقف التعاون النووي في هذه الأوقات
https://sputnikarabic.ae/20220825/أتوم-ستوري-مشروع-الضبعة-للطاقة-النووية-جذاب-للشركات-العالمية-1066834471.html
"أتوم ستوري": مشروع الضبعة للطاقة النووية جذاب للشركات العالمية
"أتوم ستوري": مشروع الضبعة للطاقة النووية جذاب للشركات العالمية
قال ألكسندر كورتشاجن، نائب الرئيس الأول لشركة "أتوم ستوري إكسبورت"، إن "المشروع دخل مرحلة البناء في يوليو/ تموز، ومحطة الضبعة للطاقة النووية مشروع جذاب للشركات... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T10:35+0000
2022-08-25T10:50+0000
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جاء ذلك على هامش حفل توقيع عقد، اليوم الخميس، في أحد فنادق القاهرة، للإعلان عن اتفاق شركة "أتوم ستوري إكسبورت" التابعة لـ"روساتوم"، والمعنية بأعمال الهندسة، وشركة "كوريا للطاقة المائية والنووية"، لتتولى الأخيرة مهام بناء التوربينات الخاصة بمشروع الضبعة في مصر.وتابع أن شركة "كوريا للطاقة المائية والنووية" انضمت إلى مجموعة من المشاركين المؤهلين، بينهم شركات مصرية كبرى اختيرت لأعمال البناء في الموقع.وأردف: "أنا واثق من أنه فقط من خلال العمل المشترك المنسق جيدا للشركات الروسية والمصرية والكورية، سنكون قادرين على إنجاز هذا المشروع الطموح بنجاح".وسارعت مصر في السنوات الأخيرة إلى تعزيز إنتاج الكهرباء، ليس ذلك فحسب، ولكن أيضا مع تنويع المصادر، فإلى جانب محطات الطاقة التقليدية والمولدات الكهرومائية في الجنوب، استثمرت القاهرة الكثير في طاقة الرياح والشمس وحتى في الغاز الطبيعي.تشير تقديرات مجلس الوزراء إلى استثمار مصر 355 مليار جنيه (18.77 مليار دولار وفقا لأسعار الصرف الحالية) في مشروعات الطاقة بين عامي 2014 و2021. ويأتي مشروع الضبعة الذي تبلغ تكلفته نحو 25 مليار دولار، استكمالا لطموح القاهرة التي تأمل في أن تصبح محورا للربط الكهربائي على نطاق واسع، إلى جانب تنويع وتوسيع إنتاج الطاقة.
https://sputnikarabic.ae/20220825/روساتوم-عن-محطة-الضبعة-لا-يجب-أن-يتوقف-التعاون-النووي-في-هذه-الأوقات-1066833493.html
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مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, روساتوم
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, روساتوم

"أتوم ستوري": مشروع الضبعة للطاقة النووية جذاب للشركات العالمية

10:35 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 10:50 GMT 25.08.2022)
© Photo / Hassan Maherروساتوم وكوريا للطاقة المائية والنووية توقعان عقد عمل مشترك في محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، 25 أغسطس/ آب 2022
روساتوم وكوريا للطاقة المائية والنووية توقعان عقد عمل مشترك في محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، 25 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© Photo / Hassan Maher
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قال ألكسندر كورتشاجن، نائب الرئيس الأول لشركة "أتوم ستوري إكسبورت"، إن "المشروع دخل مرحلة البناء في يوليو/ تموز، ومحطة الضبعة للطاقة النووية مشروع جذاب للشركات العالمية".
جاء ذلك على هامش حفل توقيع عقد، اليوم الخميس، في أحد فنادق القاهرة، للإعلان عن اتفاق شركة "أتوم ستوري إكسبورت" التابعة لـ"روساتوم"، والمعنية بأعمال الهندسة، وشركة "كوريا للطاقة المائية والنووية"، لتتولى الأخيرة مهام بناء التوربينات الخاصة بمشروع الضبعة في مصر.
روساتوم وكوريا للطاقة المائية والنووية توقعان عقد عمل مشترك في محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، 25 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
"روساتوم" عن محطة الضبعة: لا يجب أن يتوقف التعاون النووي في هذه الأوقات
10:23 GMT
وتابع أن شركة "كوريا للطاقة المائية والنووية" انضمت إلى مجموعة من المشاركين المؤهلين، بينهم شركات مصرية كبرى اختيرت لأعمال البناء في الموقع.
وأردف: "أنا واثق من أنه فقط من خلال العمل المشترك المنسق جيدا للشركات الروسية والمصرية والكورية، سنكون قادرين على إنجاز هذا المشروع الطموح بنجاح".
وسارعت مصر في السنوات الأخيرة إلى تعزيز إنتاج الكهرباء، ليس ذلك فحسب، ولكن أيضا مع تنويع المصادر، فإلى جانب محطات الطاقة التقليدية والمولدات الكهرومائية في الجنوب، استثمرت القاهرة الكثير في طاقة الرياح والشمس وحتى في الغاز الطبيعي.
تشير تقديرات مجلس الوزراء إلى استثمار مصر 355 مليار جنيه (18.77 مليار دولار وفقا لأسعار الصرف الحالية) في مشروعات الطاقة بين عامي 2014 و2021. ويأتي مشروع الضبعة الذي تبلغ تكلفته نحو 25 مليار دولار، استكمالا لطموح القاهرة التي تأمل في أن تصبح محورا للربط الكهربائي على نطاق واسع، إلى جانب تنويع وتوسيع إنتاج الطاقة.
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