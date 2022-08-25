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https://sputnikarabic.ae/20220825/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تتجاوز-عتبة-3300-دولار-للمرة-الأولى-منذ-مارس-1066847714.html
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز عتبة 3300 دولار للمرة الأولى منذ مارس
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز عتبة 3300 دولار للمرة الأولى منذ مارس
تجاوزت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، اليوم الخميس، 3300 دولار لكل ألف متر مكعب، للمرة الأولى منذ مارس/ آذار الماضي. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T15:52+0000
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اقتصاد
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وبحسب بيانات بورصة لندن "ICE"، فإن أقرب العقود الآجلة (على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF)، سجلت ارتفاع أسعار الغاز عند مستوى 3312.5 دولار لكل ألف متر مكعب، اعتبارا من الساعة 18:06 بتوقيت موسكو. تستند ديناميكيات عروض الأسعار إلى سعر التسوية لليوم السابق 2990.6 دولار، الذي أصبح رقما قياسيا في التاريخ منذ تشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.وتتأثر الأسعار بشكل أساسي بالمخاوف من أن الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" لن تستأنف بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، التي كانت شركة "غازبروم" قد حددتها في الفترة من 31 أغسطس/ آب إلى 2 سبتمبر/ أيلول.وبسبب التأخير في عودة التوربينات من الإصلاحات في شركة "سيمنز" للطاقة، يعمل خط الأنابيب الآن بنسبة 20% فقط من طاقته الكاملة، حيث توفر مضخة واحدة فقط الضخ في محطة ضاغط بورتوفايا.
https://sputnikarabic.ae/20220823/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تقترب-من-3-آلاف-دولار-بزيادة-قدرها-3-1066749142.html
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اقتصاد
اقتصاد

أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز عتبة 3300 دولار للمرة الأولى منذ مارس

15:52 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 16:21 GMT 25.08.2022)
© Sputnik . Стрингерمحطة ضخ الغاز
محطة ضخ الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© Sputnik . Стрингер
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تجاوزت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، اليوم الخميس، 3300 دولار لكل ألف متر مكعب، للمرة الأولى منذ مارس/ آذار الماضي.
وبحسب بيانات بورصة لندن "ICE"، فإن أقرب العقود الآجلة (على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF)، سجلت ارتفاع أسعار الغاز عند مستوى 3312.5 دولار لكل ألف متر مكعب، اعتبارا من الساعة 18:06 بتوقيت موسكو. تستند ديناميكيات عروض الأسعار إلى سعر التسوية لليوم السابق 2990.6 دولار، الذي أصبح رقما قياسيا في التاريخ منذ تشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.
وتتأثر الأسعار بشكل أساسي بالمخاوف من أن الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" لن تستأنف بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، التي كانت شركة "غازبروم" قد حددتها في الفترة من 31 أغسطس/ آب إلى 2 سبتمبر/ أيلول.
بورصة لندن للمعادن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
أسعار الغاز في أوروبا تقترب من 3 آلاف دولار بزيادة قدرها 3%
23 أغسطس, 07:14 GMT
وبسبب التأخير في عودة التوربينات من الإصلاحات في شركة "سيمنز" للطاقة، يعمل خط الأنابيب الآن بنسبة 20% فقط من طاقته الكاملة، حيث توفر مضخة واحدة فقط الضخ في محطة ضاغط بورتوفايا.
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