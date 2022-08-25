عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220825/أقل-من-ثلث-دول-الأمم-المتحدة-تؤيد-البيان-المعادي-لروسيا-حول-أوكرانيا-1066821853.html
أقل من ثلث دول الأمم المتحدة تؤيد البيان المعادي لروسيا حول أوكرانيا
أقل من ثلث دول الأمم المتحدة تؤيد البيان المعادي لروسيا حول أوكرانيا
صوّتت أقل من ثلث دول أعضاء الأمم المتحدة لصالح مشروع بيان معادي لروسيا حول الوضع في أوكرانيا. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T03:36+0000
2022-08-25T03:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104310/18/1043101802_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c5b307321bc9aea0bb0f02211650a11d.jpg
الأمم المتحدة – سبوتنيك. صوّتت 54 دولة، من أصل 193 دولة الداخلة في الأمم المتحدة، لصالح البيان. بينهم الولايات المتحدة، بريطانيا، أستراليا، كندا، تشيك، جورجيا، فرنسا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، إيطاليا، إسبانيا وأوكرانيا.وأعربت هذه الدول عن قلقها إزاء عدم وقف روسيا عمليتها العسكرية الخاصة، وأدانت الضربات الصاروخية التي تشنها روسيا في الأراضي الأوكرانية.ودعا مؤلفو البيان روسيا لوقف الأعمال القتالية في أسرع وقت.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104310/18/1043101802_990:68:3072:1629_1920x0_80_0_0_086d556c33eaf9f01aa480b01f95f2c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

أقل من ثلث دول الأمم المتحدة تؤيد البيان المعادي لروسيا حول أوكرانيا

03:36 GMT 25.08.2022
© Sputnik . Roman Makhmutov  / الذهاب إلى بنك الصورمبنى الأمم المتحدة في نيويورك
مبنى الأمم المتحدة في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© Sputnik . Roman Makhmutov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صوّتت أقل من ثلث دول أعضاء الأمم المتحدة لصالح مشروع بيان معادي لروسيا حول الوضع في أوكرانيا.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. صوّتت 54 دولة، من أصل 193 دولة الداخلة في الأمم المتحدة، لصالح البيان. بينهم الولايات المتحدة، بريطانيا، أستراليا، كندا، تشيك، جورجيا، فرنسا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، إيطاليا، إسبانيا وأوكرانيا.
وأعربت هذه الدول عن قلقها إزاء عدم وقف روسيا عمليتها العسكرية الخاصة، وأدانت الضربات الصاروخية التي تشنها روسيا في الأراضي الأوكرانية.
ودعا مؤلفو البيان روسيا لوقف الأعمال القتالية في أسرع وقت.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала