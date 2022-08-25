https://sputnikarabic.ae/20220825/أقل-من-ثلث-دول-الأمم-المتحدة-تؤيد-البيان-المعادي-لروسيا-حول-أوكرانيا-1066821853.html
أقل من ثلث دول الأمم المتحدة تؤيد البيان المعادي لروسيا حول أوكرانيا
أقل من ثلث دول الأمم المتحدة تؤيد البيان المعادي لروسيا حول أوكرانيا
صوّتت أقل من ثلث دول أعضاء الأمم المتحدة لصالح مشروع بيان معادي لروسيا حول الوضع في أوكرانيا. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T03:36+0000
2022-08-25T03:36+0000
2022-08-25T03:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. صوّتت 54 دولة، من أصل 193 دولة الداخلة في الأمم المتحدة، لصالح البيان. بينهم الولايات المتحدة، بريطانيا، أستراليا، كندا، تشيك، جورجيا، فرنسا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، إيطاليا، إسبانيا وأوكرانيا.وأعربت هذه الدول عن قلقها إزاء عدم وقف روسيا عمليتها العسكرية الخاصة، وأدانت الضربات الصاروخية التي تشنها روسيا في الأراضي الأوكرانية.ودعا مؤلفو البيان روسيا لوقف الأعمال القتالية في أسرع وقت.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
أقل من ثلث دول الأمم المتحدة تؤيد البيان المعادي لروسيا حول أوكرانيا
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صوّتت أقل من ثلث دول أعضاء الأمم المتحدة لصالح مشروع بيان معادي لروسيا حول الوضع في أوكرانيا.
الأمم المتحدة – سبوتنيك
. صوّتت 54 دولة، من أصل 193 دولة الداخلة في الأمم المتحدة، لصالح البيان. بينهم الولايات المتحدة، بريطانيا، أستراليا، كندا، تشيك، جورجيا، فرنسا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، إيطاليا، إسبانيا وأوكرانيا.
وأعربت هذه الدول عن قلقها إزاء عدم وقف روسيا عمليتها العسكرية الخاصة، وأدانت الضربات الصاروخية التي تشنها روسيا في الأراضي الأوكرانية.
ودعا مؤلفو البيان روسيا لوقف الأعمال القتالية في أسرع وقت.