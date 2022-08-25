https://sputnikarabic.ae/20220825/ألمانيا-تتخذ-إجراءات-جديدة-لتوفير-الطاقة-تشمل-تدفئة-المباني-العامة-وإضاءة-وجهات-المعالم-الأثرية-1066825016.html

ألمانيا تتخذ إجراءات جديدة لتوفير الطاقة تشمل تدفئة المباني العامة وإضاءة وجهات المعالم الأثرية

ألمانيا تتخذ إجراءات جديدة لتوفير الطاقة تشمل تدفئة المباني العامة وإضاءة وجهات المعالم الأثرية

أقرت الحكومة الألمانية سلسلة من الإجراءات في محاولة لتوفير الطاقة ومعالجة ارتفاع تكاليف الطاقة. 25.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-25T07:45+0000

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ووافقت الحكومة على قانون يقيد تدفئة المباني العامة ويحظر اللوحات الإعلانية المضيئة، لتوفير الطاقة، مثل تحديد درجات حرارة أجهزة التدفئة في الإدارات والمباني العامة ودعت الأفراد والشركات إلى اتباع هذا المثال.ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ خلال أسبوع على أن يستمر لمدة 6 أشهر من بداية تنفيذه، بحسب موقع "دويتشه فيله" الألماني.وينص القانون على أن المباني العامة التي تتراوح من قاعات المدينة إلى غرف انتظار السكك الحديدية قد لا يتم تسخينها إلى درجة حرارة أعلى من 19 درجة مئوية، وأنه يجب إطفاء أجهزة التدفئة في الممرات والردهات والمداخل والغرف الفنية.ويلزم القانون كذلك السلطات على ألا تُضاء واجهات المباني والمعالم الأثرية.وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: "لا نريد قياس درجات الحرارة في غرف النوم ويجب احترام الحرية الفردية".وأضاف: "لكن هذه الإجراءات تدعو الأسر إلى تحمل المسؤولية والمساهمة في خفض استهلاك الطاقة".وأعطى التشريع أولوية للقطارات التي تحمل الفحم والنفط على قطارات الركاب أو غيرها من قطارات البضائع.

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