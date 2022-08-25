https://sputnikarabic.ae/20220825/ألمانيا-تتخذ-إجراءات-جديدة-لتوفير-الطاقة-تشمل-تدفئة-المباني-العامة-وإضاءة-وجهات-المعالم-الأثرية-1066825016.html
ألمانيا تتخذ إجراءات جديدة لتوفير الطاقة تشمل تدفئة المباني العامة وإضاءة وجهات المعالم الأثرية
ألمانيا تتخذ إجراءات جديدة لتوفير الطاقة تشمل تدفئة المباني العامة وإضاءة وجهات المعالم الأثرية
أقرت الحكومة الألمانية سلسلة من الإجراءات في محاولة لتوفير الطاقة ومعالجة ارتفاع تكاليف الطاقة. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T07:45+0000
2022-08-25T07:45+0000
2022-08-25T07:45+0000
أخبار ألمانيا
العالم
أخبار العالم الآن
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050738357_0:0:3111:1751_1920x0_80_0_0_7b1bc93fd05445f2e8062556d364abc7.jpg
ووافقت الحكومة على قانون يقيد تدفئة المباني العامة ويحظر اللوحات الإعلانية المضيئة، لتوفير الطاقة، مثل تحديد درجات حرارة أجهزة التدفئة في الإدارات والمباني العامة ودعت الأفراد والشركات إلى اتباع هذا المثال.ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ خلال أسبوع على أن يستمر لمدة 6 أشهر من بداية تنفيذه، بحسب موقع "دويتشه فيله" الألماني.وينص القانون على أن المباني العامة التي تتراوح من قاعات المدينة إلى غرف انتظار السكك الحديدية قد لا يتم تسخينها إلى درجة حرارة أعلى من 19 درجة مئوية، وأنه يجب إطفاء أجهزة التدفئة في الممرات والردهات والمداخل والغرف الفنية.ويلزم القانون كذلك السلطات على ألا تُضاء واجهات المباني والمعالم الأثرية.وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: "لا نريد قياس درجات الحرارة في غرف النوم ويجب احترام الحرية الفردية".وأضاف: "لكن هذه الإجراءات تدعو الأسر إلى تحمل المسؤولية والمساهمة في خفض استهلاك الطاقة".وأعطى التشريع أولوية للقطارات التي تحمل الفحم والنفط على قطارات الركاب أو غيرها من قطارات البضائع.
https://sputnikarabic.ae/20220814/صراع-على-الأجور-في-قطاع-هندسي-رئيسي-في-ألمانيا-بسبب-أزمة-الطاقة--1066402175.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050738357_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eb537875b8540ede81561ddd3f54ceb2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
ألمانيا تتخذ إجراءات جديدة لتوفير الطاقة تشمل تدفئة المباني العامة وإضاءة وجهات المعالم الأثرية
تابعنا عبر
أقرت الحكومة الألمانية سلسلة من الإجراءات في محاولة لتوفير الطاقة ومعالجة ارتفاع تكاليف الطاقة.
ووافقت الحكومة على قانون يقيد تدفئة المباني العامة ويحظر اللوحات الإعلانية المضيئة، لتوفير الطاقة، مثل تحديد درجات حرارة أجهزة التدفئة في الإدارات والمباني العامة ودعت الأفراد والشركات إلى اتباع هذا المثال.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ خلال أسبوع على أن يستمر لمدة 6 أشهر من بداية تنفيذه، بحسب موقع "دويتشه فيله
" الألماني.
وينص القانون على أن المباني العامة التي تتراوح من قاعات المدينة إلى غرف انتظار السكك الحديدية قد لا يتم تسخينها إلى درجة حرارة أعلى من 19 درجة مئوية، وأنه يجب إطفاء أجهزة التدفئة في الممرات والردهات والمداخل والغرف الفنية.
ويلزم القانون كذلك السلطات على ألا تُضاء واجهات المباني والمعالم الأثرية.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: "لا نريد قياس درجات الحرارة في غرف النوم ويجب احترام الحرية الفردية".
وأضاف: "لكن هذه الإجراءات تدعو الأسر إلى تحمل المسؤولية والمساهمة في خفض استهلاك الطاقة".
وأعطى التشريع أولوية للقطارات التي تحمل الفحم والنفط على قطارات الركاب أو غيرها من قطارات البضائع.