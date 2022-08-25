https://sputnikarabic.ae/20220825/أول-مريض-في-العالم-يصاب-بالإيدز-وكورونا-وجدري-القردة-في-وقت-واحد-1066846776.html
أول مريض في العالم يصاب بالإيدز وكورونا وجدري القردة في وقت واحد
أول مريض في العالم يصاب بالإيدز وكورونا وجدري القردة في وقت واحد
أصبح رجل إيطالي الجنسية هو أول مريض يصاب بثلاثة أمراض خطيرة في وقت واحد، وهي فيروس "كورونا" المستجد، وجدري القردة، بالإضافة إلى مرض نقص المناعة "الإيدز". 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T15:35+0000
2022-08-25T15:35+0000
2022-08-25T15:35+0000
جدري القردة
فيروس كورونا
مجتمع
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وتم تشخيص إصابة الرجل (36 عاما) بالأمراض الثلاثة خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، بعد إقامته علاقة عاطفية غير آمنة خلال رحلة إلى إسبانيا استمرت 5 أيام، وفقا لتقرير نشرته مجلة "إنفكشن".وبعد مرور 9 أيام من عودته إلى المنزل من رحلته، أصيب الرجل بحمى والتهاب في الحلق وإرهاق وصداع والتهاب في منطقة الفخذ، وبعد وقت قصير ثبتت إصابته بفيروس "كورونا"، وفي غضون يوم واحد أصيب بطفح جلدي على ذراعه اليسرى، وفي اليوم التالي، ظهرت بثور صغيرة ومؤلمة على جذعه وأطرافه السفلية ووجهه.وتم نقل المريض إلى وحدة الأمراض المعدية في المستشفى رودوليكو - سان ماركو الجامعي في كاتانيا بإيطاليا.وكان المريض الإيطالي قد عولج من مرض الزهري في عام 2019، وعانى من اضطراب ثنائي القطب، وفقا لتقرير الحالة، وكان قد تم تطعيمه بجرعتين من لقاح (كوفيد-19) الذي من تطوير شركة "فايزر" في عام 2021، وأصيب بفيروس "كورونا" المستجد في يناير/ كانون الثاني 2022.وكتب الأطباء في تقرير حالة المريض الإيطالي: "تسلط هذه الحالة الضوء على كيفية تداخل أعراض جدري القردة و(كوفيد-19)، وتؤكد كيف أنه في حالة العدوى المشتركة، فإن جمع العينات (تاريخ الحالة) والعادات الجنسية أمر بالغ الأهمية لإجراء التشخيص الصحيح".وأضاف الأطباء أن "الاتصال الجنسي" يمكن أن يكون الشكل السائد لانتقال العدوى، مما يعني أنه يوصى بإجراء فحص كامل للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بعد تشخيص الإصابة بمرض "جدري القرود".
https://sputnikarabic.ae/20220728/صدفة-تقود-الأطباء-إلى-علاج-محتمل-لمرض-نقص-المناعة-الإيدز-1065707051.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
جدري القردة, فيروس كورونا, مجتمع
جدري القردة, فيروس كورونا, مجتمع
أول مريض في العالم يصاب بالإيدز وكورونا وجدري القردة في وقت واحد
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أصبح رجل إيطالي الجنسية هو أول مريض يصاب بثلاثة أمراض خطيرة في وقت واحد، وهي فيروس "كورونا" المستجد، وجدري القردة، بالإضافة إلى مرض نقص المناعة "الإيدز".
وتم تشخيص إصابة الرجل (36 عاما) بالأمراض الثلاثة خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، بعد إقامته علاقة عاطفية غير آمنة خلال رحلة إلى إسبانيا استمرت 5 أيام، وفقا لتقرير نشرته مجلة
"إنفكشن".
وبعد مرور 9 أيام من عودته إلى المنزل من رحلته، أصيب الرجل بحمى والتهاب في الحلق وإرهاق وصداع والتهاب في منطقة الفخذ، وبعد وقت قصير ثبتت إصابته بفيروس "كورونا"، وفي غضون يوم واحد أصيب بطفح جلدي على ذراعه اليسرى، وفي اليوم التالي، ظهرت بثور صغيرة ومؤلمة على جذعه وأطرافه السفلية ووجهه.
وتم نقل المريض إلى وحدة الأمراض المعدية في المستشفى رودوليكو - سان ماركو الجامعي في كاتانيا بإيطاليا.
وكان المريض الإيطالي قد عولج من مرض الزهري في عام 2019، وعانى من اضطراب ثنائي القطب، وفقا لتقرير الحالة، وكان قد تم تطعيمه بجرعتين من لقاح (كوفيد-19) الذي من تطوير شركة "فايزر" في عام 2021، وأصيب بفيروس "كورونا" المستجد في يناير/ كانون الثاني 2022.
وكتب الأطباء في تقرير حالة المريض الإيطالي: "تسلط هذه الحالة الضوء على كيفية تداخل أعراض جدري القردة و(كوفيد-19)، وتؤكد كيف أنه في حالة العدوى المشتركة، فإن جمع العينات (تاريخ الحالة) والعادات الجنسية أمر بالغ الأهمية لإجراء التشخيص الصحيح".
وأضاف الأطباء أن "الاتصال الجنسي" يمكن أن يكون الشكل السائد لانتقال العدوى، مما يعني أنه يوصى بإجراء فحص كامل للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بعد تشخيص الإصابة بمرض "جدري القرود".