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إسرائيل تمدد احتجاز القيادي بحركة "الجهاد الإسلامي" بسام السعدي حتى 28 أغسطس
إسرائيل تمدد احتجاز القيادي بحركة "الجهاد الإسلامي" بسام السعدي حتى 28 أغسطس
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل قررت تمديد احتجاز القيادي بحركة "الجهاد الإسلامي" بسام السعدي، حتى يوم الأحد المقبل الموافق 28 أغسطس/آب،... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T09:52+0000
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القدس - سبوتنيك. وبحسب الهيئة، فإن التهم الموجهة من النيابة العسكرية الإسرائيلية إلى السعدي تشمل العضوية في حركة "الجهاد الإسلامي"، وتقديم خدمات لها، والتحريض ضد إسرائيل خلال مقابلة تلفزيونية، وانتحال شخصية أخرى خلال عملية اعتقاله والتعريف بنفسه باسم مختلف.وورد اسم السعدي، الذي اعتقلته إسرائيل في الأول من أغسطس الجاري من منزله في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة، التي تم التوصل إليها برعاية مصرية في السابع من أغسطس الجاري، مُنهيا ثلاثة أيام من التصعيد الإسرائيلي على غزة استهدفت خلاله مواقع مدنية وأخرى لحركة "الجهاد الإسلامي".وأسفرت الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة عن مقتل 46 فلسطيناً وإصابة قرابة 400 آخرين بجروح متفاوتة.
https://sputnikarabic.ae/20220522/إسرائيل-تعاقب-أسرى-سجن-جلبوع-الذين-حالوا-الهرب-بـ5-سنوات-إضافية-وغرامة-5000-شيكل-1062542761.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة الجهاد الفلسطيني, حركة الجهاد الاسلامي
العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة الجهاد الفلسطيني, حركة الجهاد الاسلامي

إسرائيل تمدد احتجاز القيادي بحركة "الجهاد الإسلامي" بسام السعدي حتى 28 أغسطس

09:52 GMT 25.08.2022
© AP Photo / Ariel Schalit)سجن أيالون في الرملة، إسرائيل
سجن أيالون في الرملة، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Ariel Schalit)
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل قررت تمديد احتجاز القيادي بحركة "الجهاد الإسلامي" بسام السعدي، حتى يوم الأحد المقبل الموافق 28 أغسطس/آب، لاستكمال التحقيقات.
القدس - سبوتنيك. وبحسب الهيئة، فإن التهم الموجهة من النيابة العسكرية الإسرائيلية إلى السعدي تشمل العضوية في حركة "الجهاد الإسلامي"، وتقديم خدمات لها، والتحريض ضد إسرائيل خلال مقابلة تلفزيونية، وانتحال شخصية أخرى خلال عملية اعتقاله والتعريف بنفسه باسم مختلف.
وورد اسم السعدي، الذي اعتقلته إسرائيل في الأول من أغسطس الجاري من منزله في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة، التي تم التوصل إليها برعاية مصرية في السابع من أغسطس الجاري، مُنهيا ثلاثة أيام من التصعيد الإسرائيلي على غزة استهدفت خلاله مواقع مدنية وأخرى لحركة "الجهاد الإسلامي".
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