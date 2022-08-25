https://sputnikarabic.ae/20220825/إسرائيل-تمدد-احتجاز-القيادي-بحركة-الجهاد-الإسلامي-بسام-السعدي-حتى-28-أغسطس-1066830244.html
إسرائيل تمدد احتجاز القيادي بحركة "الجهاد الإسلامي" بسام السعدي حتى 28 أغسطس
إسرائيل تمدد احتجاز القيادي بحركة "الجهاد الإسلامي" بسام السعدي حتى 28 أغسطس
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل قررت تمديد احتجاز القيادي بحركة "الجهاد الإسلامي" بسام السعدي، حتى يوم الأحد المقبل الموافق 28 أغسطس/آب،... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T09:52+0000
2022-08-25T09:52+0000
2022-08-25T09:52+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
حركة الجهاد الفلسطيني
حركة الجهاد الاسلامي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103598/93/1035989311_0:275:5363:3292_1920x0_80_0_0_c2bf1c4a1c077f39682216ec99b07cac.jpg
القدس - سبوتنيك. وبحسب الهيئة، فإن التهم الموجهة من النيابة العسكرية الإسرائيلية إلى السعدي تشمل العضوية في حركة "الجهاد الإسلامي"، وتقديم خدمات لها، والتحريض ضد إسرائيل خلال مقابلة تلفزيونية، وانتحال شخصية أخرى خلال عملية اعتقاله والتعريف بنفسه باسم مختلف.وورد اسم السعدي، الذي اعتقلته إسرائيل في الأول من أغسطس الجاري من منزله في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة، التي تم التوصل إليها برعاية مصرية في السابع من أغسطس الجاري، مُنهيا ثلاثة أيام من التصعيد الإسرائيلي على غزة استهدفت خلاله مواقع مدنية وأخرى لحركة "الجهاد الإسلامي".وأسفرت الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة عن مقتل 46 فلسطيناً وإصابة قرابة 400 آخرين بجروح متفاوتة.
https://sputnikarabic.ae/20220522/إسرائيل-تعاقب-أسرى-سجن-جلبوع-الذين-حالوا-الهرب-بـ5-سنوات-إضافية-وغرامة-5000-شيكل-1062542761.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103598/93/1035989311_304:0:5059:3566_1920x0_80_0_0_eb85d5ad33eb50780bb5114e60e59371.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة الجهاد الفلسطيني, حركة الجهاد الاسلامي
العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة الجهاد الفلسطيني, حركة الجهاد الاسلامي
إسرائيل تمدد احتجاز القيادي بحركة "الجهاد الإسلامي" بسام السعدي حتى 28 أغسطس
تابعنا عبر
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل قررت تمديد احتجاز القيادي بحركة "الجهاد الإسلامي" بسام السعدي، حتى يوم الأحد المقبل الموافق 28 أغسطس/آب، لاستكمال التحقيقات.
القدس - سبوتنيك. وبحسب الهيئة، فإن التهم الموجهة من النيابة العسكرية الإسرائيلية إلى السعدي تشمل العضوية في حركة "الجهاد الإسلامي"، وتقديم خدمات لها، والتحريض ضد إسرائيل خلال مقابلة تلفزيونية، وانتحال شخصية أخرى خلال عملية اعتقاله والتعريف بنفسه باسم مختلف.
وورد اسم السعدي، الذي اعتقلته إسرائيل في الأول من أغسطس الجاري من منزله في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة، التي تم التوصل إليها برعاية مصرية في السابع من أغسطس الجاري، مُنهيا ثلاثة أيام من التصعيد الإسرائيلي على غزة استهدفت خلاله مواقع مدنية وأخرى لحركة "الجهاد الإسلامي".
وأسفرت الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة عن مقتل 46 فلسطيناً وإصابة قرابة 400 آخرين بجروح متفاوتة.