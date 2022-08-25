عربي
https://sputnikarabic.ae/20220825/إعلام-إيران-تسمح-للنساء-بحضور-مباراة-لكرة-القدم-في-طهران-1066849691.html
إعلام: إيران تسمح للنساء بحضور مباراة لكرة القدم في طهران
إعلام: إيران تسمح للنساء بحضور مباراة لكرة القدم في طهران
في خطوة نادرة، سمحت السلطات الإيرانية للنساء بحضور مباراة لكرة القدم للرجال في ملعب آزادي طهران بالعاصمة الإيرانية مساء اليوم، وفقا لوسائل إعلام محلية. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T17:26+0000
2022-08-25T17:26+0000
إيران
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061749002_0:0:1158:651_1920x0_80_0_0_c4f486ad123ccacd1b48b84d21744cae.jpg
وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها بوسائل التواصل الاجتماعي نساء داخل الملعب مع انطلاق مباراة الدوري الوطني بين فريق "الاستقلال"، ثاني أكثر الفرق شعبية في إيران، وفريق "ميس كرمان".وتظهر في اللقطات نساء يلوحن براية فريق "الاستقلال" الزرقاء ويهتفن من مقاعدهن في منطقة مخصصة للسيدات في الملعب الذي يتسع لنحو 100 ألف مشجع.وذكر موقع الأخبار الإلكتروني "عصر إيران" أن قبل أربع ساعات من انطلاق المباراة، بيعت التذاكر المخصصة للنساء بحوالي 70 دولارا للتذكرة في السوق السوداء، مقارنة بسعرها الرسمي الذي يقل عن دولارين.ولطالما طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيران بتقديم تأكيدات بالسماح للنساء بحضور مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
https://sputnikarabic.ae/20180301/إيران-الفيفا-حضور-النساء-ملاعب-كرة-القدم-1030446545.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061749002_24:0:904:660_1920x0_80_0_0_1f4738d71a0b777a190c55370915816c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, رياضة
إيران, رياضة

إعلام: إيران تسمح للنساء بحضور مباراة لكرة القدم في طهران

17:26 GMT 25.08.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبرTelegram
في خطوة نادرة، سمحت السلطات الإيرانية للنساء بحضور مباراة لكرة القدم للرجال في ملعب آزادي طهران بالعاصمة الإيرانية مساء اليوم، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها بوسائل التواصل الاجتماعي نساء داخل الملعب مع انطلاق مباراة الدوري الوطني بين فريق "الاستقلال"، ثاني أكثر الفرق شعبية في إيران، وفريق "ميس كرمان".
وتظهر في اللقطات نساء يلوحن براية فريق "الاستقلال" الزرقاء ويهتفن من مقاعدهن في منطقة مخصصة للسيدات في الملعب الذي يتسع لنحو 100 ألف مشجع.
سعوديات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2018
إيران تبلغ "الفيفا" عن إمكانية حضور النساء إلى ملاعب كرة القدم
1 مارس 2018, 15:28 GMT

ووفقا لوكالة الأنباء "إسنا"، فإن 500 تذكرة خصصت حصريا للنساء على الرغم من أن عدد الحضور لا يزال مجهولا.

وذكر موقع الأخبار الإلكتروني "عصر إيران" أن قبل أربع ساعات من انطلاق المباراة، بيعت التذاكر المخصصة للنساء بحوالي 70 دولارا للتذكرة في السوق السوداء، مقارنة بسعرها الرسمي الذي يقل عن دولارين.
ولطالما طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيران بتقديم تأكيدات بالسماح للنساء بحضور مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие едут на танке по шоссе близ поселка городского типа Славяносербск в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала