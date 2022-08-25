https://sputnikarabic.ae/20220825/إعلام-إيران-تسمح-للنساء-بحضور-مباراة-لكرة-القدم-في-طهران-1066849691.html
إعلام: إيران تسمح للنساء بحضور مباراة لكرة القدم في طهران
إعلام: إيران تسمح للنساء بحضور مباراة لكرة القدم في طهران
في خطوة نادرة، سمحت السلطات الإيرانية للنساء بحضور مباراة لكرة القدم للرجال في ملعب آزادي طهران بالعاصمة الإيرانية مساء اليوم، وفقا لوسائل إعلام محلية. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T17:26+0000
2022-08-25T17:26+0000
2022-08-25T17:26+0000
إيران
رياضة
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وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها بوسائل التواصل الاجتماعي نساء داخل الملعب مع انطلاق مباراة الدوري الوطني بين فريق "الاستقلال"، ثاني أكثر الفرق شعبية في إيران، وفريق "ميس كرمان".وتظهر في اللقطات نساء يلوحن براية فريق "الاستقلال" الزرقاء ويهتفن من مقاعدهن في منطقة مخصصة للسيدات في الملعب الذي يتسع لنحو 100 ألف مشجع.وذكر موقع الأخبار الإلكتروني "عصر إيران" أن قبل أربع ساعات من انطلاق المباراة، بيعت التذاكر المخصصة للنساء بحوالي 70 دولارا للتذكرة في السوق السوداء، مقارنة بسعرها الرسمي الذي يقل عن دولارين.ولطالما طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيران بتقديم تأكيدات بالسماح للنساء بحضور مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
https://sputnikarabic.ae/20180301/إيران-الفيفا-حضور-النساء-ملاعب-كرة-القدم-1030446545.html
إيران
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إيران, رياضة
إعلام: إيران تسمح للنساء بحضور مباراة لكرة القدم في طهران
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في خطوة نادرة، سمحت السلطات الإيرانية للنساء بحضور مباراة لكرة القدم للرجال في ملعب آزادي طهران بالعاصمة الإيرانية مساء اليوم، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها بوسائل التواصل الاجتماعي نساء داخل الملعب مع انطلاق مباراة الدوري الوطني بين فريق "الاستقلال"، ثاني أكثر الفرق شعبية في إيران، وفريق "ميس كرمان".
وتظهر في اللقطات نساء يلوحن براية فريق "الاستقلال" الزرقاء ويهتفن من مقاعدهن في منطقة مخصصة للسيدات في الملعب الذي يتسع لنحو 100 ألف مشجع.
ووفقا لوكالة الأنباء "إسنا"، فإن 500 تذكرة خصصت حصريا للنساء على الرغم من أن عدد الحضور لا يزال مجهولا.
وذكر موقع الأخبار الإلكتروني "عصر إيران" أن قبل أربع ساعات من انطلاق المباراة، بيعت التذاكر المخصصة للنساء بحوالي 70 دولارا للتذكرة في السوق السوداء، مقارنة بسعرها الرسمي الذي يقل عن دولارين.
ولطالما طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيران بتقديم تأكيدات بالسماح للنساء بحضور مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.