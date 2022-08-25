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https://sputnikarabic.ae/20220825/إعلام-منتجو-اللحوم-والبيرة-في-بريطانيا-قد-يعانون-من-ارتفاع-أسعار-الغاز-1066821739.html
إعلام: منتجو اللحوم والبيرة في بريطانيا قد يعانون من ارتفاع أسعار الغاز
إعلام: منتجو اللحوم والبيرة في بريطانيا قد يعانون من ارتفاع أسعار الغاز
ذكر تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الأربعاء، أنه من المحتمل أن يعاني منتجو اللحوم والبيرة البريطانيون من ارتفاع أسعار الغاز بسبب توقف أكبر منتج... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T02:59+0000
2022-08-25T02:59+0000
بريطانيا
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موسكو– سبوتنيك. وقالت الصحيفة البريطانية: "قطاعي اللحم والبيرة البريطانيين قد يواجهان صعوبات، لأن أكبر موزع غاز ثنائي أوكسيد الكربون ومنتج الأسمدة يستعد لإغلاق المعمل شمال شرق بريطانيا على خلفية زيادة حادة في أسعار الغاز الطبيعي".هذا وأظهرت بيانات التداول، الأربعاء، أن أسعار العقود الآجلة على الغاز في أوروبا ارتفعت بـ 13 في المائة وتجاوزت عتبة الـ3100 دولار لأول مرة منذ آذار\مارس.
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إعلام: منتجو اللحوم والبيرة في بريطانيا قد يعانون من ارتفاع أسعار الغاز

02:59 GMT 25.08.2022
© AFP 2022 / DANIEL ROLANDتصوير النقانق في المعرض الدولي لصناعة اللحوم بألمانيا
تصوير النقانق في المعرض الدولي لصناعة اللحوم بألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© AFP 2022 / DANIEL ROLAND
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ذكر تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الأربعاء، أنه من المحتمل أن يعاني منتجو اللحوم والبيرة البريطانيون من ارتفاع أسعار الغاز بسبب توقف أكبر منتج أمونيا والأسمدة النباتية في بريطانيا عن الإنتاج.
موسكو– سبوتنيك. وقالت الصحيفة البريطانية: "قطاعي اللحم والبيرة البريطانيين قد يواجهان صعوبات، لأن أكبر موزع غاز ثنائي أوكسيد الكربون ومنتج الأسمدة يستعد لإغلاق المعمل شمال شرق بريطانيا على خلفية زيادة حادة في أسعار الغاز الطبيعي".
هذا وأظهرت بيانات التداول، الأربعاء، أن أسعار العقود الآجلة على الغاز في أوروبا ارتفعت بـ 13 في المائة وتجاوزت عتبة الـ3100 دولار لأول مرة منذ آذار\مارس.
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