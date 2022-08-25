عربي
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220825/إمدادات-الأسلحة-الألمانية-لأوكرانيا-تسير-على-حافة-الهاوية-1066822121.html
إمدادات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا تسير على حافة الهاوية
إمدادات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا تسير على حافة الهاوية
صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن إمدادات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا معرضة لخطر التوقف. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T04:45+0000
2022-08-25T04:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065547599_0:0:1798:1012_1920x0_80_0_0_13803d831cf7d13454c49e2a53b7709c.jpg
وكشفت بيربوك لإحدى قنوات التلفزيون الألماني أن القوات المسلحة الألمانية تعاني من نقص مخزون الأسلحة. ولهذا السبب تسير توريدات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا على حافة الهاوية.وأشارت إلى أنه من الأفضل لكييف أن تكون حصلت على الأسلحة أمس وليس اليوم، ولكن برلين لا يمكنها إلا أن تخطط للمستقبل المتوسط.وأضافت أن الصناعة العسكرية الألمانية اضطرت إلى إنتاج الأسلحة خصيصا لأوكرانيا.وأقبلت ألمانيا والدول الغربية الأخرى على إمداد كييف بالأسلحة لكي تستطيع قواتها مواصلة حربها ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وضد القوات الروسية التي هبت لمساعدة الجمهوريتين الشعبيتين في منطقة دونباس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065547599_153:0:1798:1234_1920x0_80_0_0_d30b455f7876e5900e0e60b9034a96bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

إمدادات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا تسير على حافة الهاوية

04:45 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 04:56 GMT 25.08.2022)
© Sputnik . Irina Gerashchenkoأصبح دير دونيتسك الأيبري المقدس، الذي عانى من القصف، دليلاً على البربرية الأوكرانية. في خريف عام 2014، بدأ جيش جمهورية دونيتسك الشعبية بتحرير مطار دونيتسك القريب من الدير. في ذلك الوقت تعرض الدير والمقبرة لقصف مدفعي (من جانب مبنى المطار الجديد، الذي كان في ذلك الوقت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية)، بما في ذلك القذائف الحارقة. تضررت المقبرة بشكل خاص.
أصبح دير دونيتسك الأيبري المقدس، الذي عانى من القصف، دليلاً على البربرية الأوكرانية. في خريف عام 2014، بدأ جيش جمهورية دونيتسك الشعبية بتحرير مطار دونيتسك القريب من الدير. في ذلك الوقت تعرض الدير والمقبرة لقصف مدفعي (من جانب مبنى المطار الجديد، الذي كان في ذلك الوقت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية)، بما في ذلك القذائف الحارقة. تضررت المقبرة بشكل خاص. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© Sputnik . Irina Gerashchenko
تابعنا عبرTelegram
صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن إمدادات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا معرضة لخطر التوقف.
وكشفت بيربوك لإحدى قنوات التلفزيون الألماني أن القوات المسلحة الألمانية تعاني من نقص مخزون الأسلحة. ولهذا السبب تسير توريدات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا على حافة الهاوية.
وأشارت إلى أنه من الأفضل لكييف أن تكون حصلت على الأسلحة أمس وليس اليوم، ولكن برلين لا يمكنها إلا أن تخطط للمستقبل المتوسط.
وأضافت أن الصناعة العسكرية الألمانية اضطرت إلى إنتاج الأسلحة خصيصا لأوكرانيا.
وأقبلت ألمانيا والدول الغربية الأخرى على إمداد كييف بالأسلحة لكي تستطيع قواتها مواصلة حربها ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وضد القوات الروسية التي هبت لمساعدة الجمهوريتين الشعبيتين في منطقة دونباس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала