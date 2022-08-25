https://sputnikarabic.ae/20220825/إمدادات-الأسلحة-الألمانية-لأوكرانيا-تسير-على-حافة-الهاوية-1066822121.html
إمدادات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا تسير على حافة الهاوية
إمدادات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا تسير على حافة الهاوية
صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن إمدادات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا معرضة لخطر التوقف. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T04:45+0000
2022-08-25T04:45+0000
2022-08-25T04:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
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وكشفت بيربوك لإحدى قنوات التلفزيون الألماني أن القوات المسلحة الألمانية تعاني من نقص مخزون الأسلحة. ولهذا السبب تسير توريدات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا على حافة الهاوية.وأشارت إلى أنه من الأفضل لكييف أن تكون حصلت على الأسلحة أمس وليس اليوم، ولكن برلين لا يمكنها إلا أن تخطط للمستقبل المتوسط.وأضافت أن الصناعة العسكرية الألمانية اضطرت إلى إنتاج الأسلحة خصيصا لأوكرانيا.وأقبلت ألمانيا والدول الغربية الأخرى على إمداد كييف بالأسلحة لكي تستطيع قواتها مواصلة حربها ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وضد القوات الروسية التي هبت لمساعدة الجمهوريتين الشعبيتين في منطقة دونباس.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
إمدادات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا تسير على حافة الهاوية
04:45 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 04:56 GMT 25.08.2022) تابعنا عبر
صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن إمدادات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا معرضة لخطر التوقف.
وكشفت
بيربوك لإحدى قنوات التلفزيون الألماني أن القوات المسلحة الألمانية تعاني من نقص مخزون الأسلحة. ولهذا السبب تسير توريدات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا على حافة الهاوية.
وأشارت إلى أنه من الأفضل لكييف أن تكون حصلت على الأسلحة أمس وليس اليوم، ولكن برلين لا يمكنها إلا أن تخطط للمستقبل المتوسط.
وأضافت أن الصناعة العسكرية الألمانية اضطرت إلى إنتاج الأسلحة خصيصا لأوكرانيا.
وأقبلت ألمانيا والدول الغربية الأخرى على إمداد كييف بالأسلحة لكي تستطيع قواتها مواصلة حربها ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وضد القوات الروسية التي هبت لمساعدة الجمهوريتين الشعبيتين في منطقة دونباس.