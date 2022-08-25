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https://sputnikarabic.ae/20220825/استقالة-قائد-الشرطة-اليابانية-بعد-اعترافه-بالفشل-في-حماية-شينزو-آبي-1066855097.html
استقالة قائد الشرطة اليابانية بعد اعترافه بالفشل في حماية شينزو آبي
استقالة قائد الشرطة اليابانية بعد اعترافه بالفشل في حماية شينزو آبي
أعلن قائد الشرطة الوطنية في اليابان، إيتارو ناكامورا، من منصبه بعد اعترافه بالفشل في حماية رئيس الوزراء السابق شينزو آبي. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T22:39+0000
2022-08-25T22:39+0000
شينزو آبي
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وقال ناكامورا في مؤتمر صحفي: "قررنا إعادة تنظيم فريقنا والبدء من جديد فيما يتعلق بمهماتنا الأمنية ولهذا السبب قدمت استقالتي".وأضاف ناكامورا "بينما كنا ندقق في الحادث، قررنا البدء من جديد وإصلاح نظامنا الأمني".وعُرض خلال المؤتمر بالتفصيل نتائج التحقيق في العيوب التي شابت طريقة حماية رئيس الوزراء السابق، الذي اغتيل في 8 يوليو/ تموز خلال تجمع انتخابي في منطقة نارا.يشار إلى أن المشتبه به في تنفيذ عملية الاغتيال أوقف على الفور ويعتقد أنه استهدف آبي لأنه يعتقد أنه مرتبط بكنيسة التوحيد، وهي حركة دينية تُعرف أيضا باسم "طائفة مون".وبحسب الشرطة، فإن تيتسويا ياماغامي المتهم بقتل آبي والمعتقل منذ الحادثة في الثامن من يوليو نفذ جريمته بسبب شعوره بالاستياء من "منظمة محددة" مرتبطة على حد قوله برئيس الوزراء السابق.وفي وقت سابق، طلبت الشرطة اليابانية من المدعين العامين توجيه اتهام إلى رجل محلي لنشره تغريدات يمكن تفسيرها على أنها تهديد باغتيال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، حسبما ذكرت وسائل إعلام يابانية.وانقسم الرأي العام الياباني مؤخرا حول ما إذا كان ينبغي إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء الياباني المقتول شينزو آبي، الذي اغتيل الشهر الماضي أم لا.ونقلت وكالة "كيودو" للأنباء عن إحدى التغريدات: "إذا تم تنفيذ جنازة رسمية، فستكون كيشيدا هي التالية".وقالت تغريدة أخرى: "حان الوقت للبدء في صنع أسلحة يدوية"، في إشارة واضحة إلى قاتل آبي الذي استخدم سلاحا محليا.
https://sputnikarabic.ae/20220719/اليابان-تمدد-احتجاز-المشتبه-به-في-اغتيال-شينزو-آبي-1065295862.html
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شينزو آبي
شينزو آبي

استقالة قائد الشرطة اليابانية بعد اعترافه بالفشل في حماية شينزو آبي

22:39 GMT 25.08.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev  / الذهاب إلى بنك الصور رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي 2019 في حرم FEFU في جزيرة روسكي. 5 سبتمبر 2019
 رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي 2019 في حرم FEFU في جزيرة روسكي. 5 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلن قائد الشرطة الوطنية في اليابان، إيتارو ناكامورا، من منصبه بعد اعترافه بالفشل في حماية رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.
وقال ناكامورا في مؤتمر صحفي: "قررنا إعادة تنظيم فريقنا والبدء من جديد فيما يتعلق بمهماتنا الأمنية ولهذا السبب قدمت استقالتي".
وأضاف ناكامورا "بينما كنا ندقق في الحادث، قررنا البدء من جديد وإصلاح نظامنا الأمني".
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي 2019 في حرم FEFU في جزيرة روسكي. 5 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
اليابان تمدد احتجاز المشتبه به في اغتيال شينزو آبي
19 يوليو, 15:37 GMT
وعُرض خلال المؤتمر بالتفصيل نتائج التحقيق في العيوب التي شابت طريقة حماية رئيس الوزراء السابق، الذي اغتيل في 8 يوليو/ تموز خلال تجمع انتخابي في منطقة نارا.
يشار إلى أن المشتبه به في تنفيذ عملية الاغتيال أوقف على الفور ويعتقد أنه استهدف آبي لأنه يعتقد أنه مرتبط بكنيسة التوحيد، وهي حركة دينية تُعرف أيضا باسم "طائفة مون".
وبحسب الشرطة، فإن تيتسويا ياماغامي المتهم بقتل آبي والمعتقل منذ الحادثة في الثامن من يوليو نفذ جريمته بسبب شعوره بالاستياء من "منظمة محددة" مرتبطة على حد قوله برئيس الوزراء السابق.
وفي وقت سابق، طلبت الشرطة اليابانية من المدعين العامين توجيه اتهام إلى رجل محلي لنشره تغريدات يمكن تفسيرها على أنها تهديد باغتيال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، حسبما ذكرت وسائل إعلام يابانية.
وانقسم الرأي العام الياباني مؤخرا حول ما إذا كان ينبغي إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء الياباني المقتول شينزو آبي، الذي اغتيل الشهر الماضي أم لا.
ونقلت وكالة "كيودو" للأنباء عن إحدى التغريدات: "إذا تم تنفيذ جنازة رسمية، فستكون كيشيدا هي التالية".
وقالت تغريدة أخرى: "حان الوقت للبدء في صنع أسلحة يدوية"، في إشارة واضحة إلى قاتل آبي الذي استخدم سلاحا محليا.
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