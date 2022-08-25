https://sputnikarabic.ae/20220825/استياء-البابا-فرنسيس-بسبب-ضغط-زيلينسكي-عليه-1066826745.html

استياء البابا فرنسيس بسبب ضغط زيلينسكي عليه

استياء البابا فرنسيس بسبب ضغط زيلينسكي عليه

قال ماركو بوليتي، الخبير في شؤون الفاتيكان والصحفي الإيطالي في صحيفة "إيل فاتو كوتيديانو"، إن ضغط رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي على البابا فرنسيس في مسألة... 25.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-25T08:39+0000

2022-08-25T08:39+0000

2022-08-25T08:39+0000

العالم

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

فلاديمير زيلينسكي

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وبحسب الصحيفة، فإن بوليتي استطرد، كيف كتب رئيس أوكرانيا على "تويتر"، بعد اتصاله الهاتفي الأخير مع البابا، أن سلطات كييف بحاجة إلى مساعدة الزعماء الدينيين لنشر معلومات سلبية عن روسيا.وتابع بوليتي: "تُظهر هذه التغريدة بشكل جيد لا لبس فيه، أن سياسة البابا فرنسيس وسياسة سلطات كييف، على جانبين متعارضين. لا يحب الفاتيكان ذلك عندما يتم إبلاغ البابا بما يجب فعله، وكذلك قيام السلطات الأوكرانية بفرض رقابة على البث التلفزيوني لموكب الصليب البابوي، لأنه عبر فيه عن فكرة السلام بين الأوكرانيين والروس".وأكد الصحفي أن زيلينسكي يواصل الضغط على البابا فرنسيس، محاولا حمله على زيارة كييف، لكن البابا لا يريد زيارة العاصمة الأوكرانية دون زيارة موسكو. وأكد بوليتي في الوقت نفسه أن هذا النزاع من وراء الكواليس مستمر منذ عدة أشهر.وبحسب بوليتي، لا يشارك البابا الخط السياسي لرئيس أوكرانيا وهو ليس مستعدا ليكون "خادما للغرب"، وأن يدعم تماما الموقف الأوروبي الأطلسي بشأن الوضع في أوكرانيا.ويؤكد ماركو بوليتي، أنه يوجد رأي في الفاتيكان يفيد بأن "زيلينسكي يريد جر البابا إلى دعم رواية"، يتم بموجبها "تقديم أوكرانيا كضحية بريئة، مع إضفاء الطابع الشيطاني على صورة روسيا". ولكن البابا، حسب رأي الصحفي، لا يشاطر هذا الموقف الذي يتجاهل الأحداث السابقة التي أدت إلى الوضع الحالي على أراضي أوكرانيا. وأشار الخبير، إلى أن الناتو والاتحاد الأوروبي، لا يرغبان في تحليل عواقب توسع الناتو في الشرق وتقييم مخاطر الحرب النووية المحتملة بشكل معقول.أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20220805/زيلينسكي-لا-يمكن-تحمل-إدانة-منظمة-العفو-الدولية-لجرائم-الجيش-الأوكراني-1066041384.html

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العالم, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, فلاديمير زيلينسكي