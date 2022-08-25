https://sputnikarabic.ae/20220825/البرازيل-تسجل-أول-حالة-إصابة-بجدري-القرود-في-الكلاب-1066822030.html
البرازيل تسجل أول حالة إصابة بجدري القرود في الكلاب
البرازيل تسجل أول حالة إصابة بجدري القرود في الكلاب
قالت السلطات الصحية في ولاية ميناس جيرايس جنوب شرقي البرازيل إن البرازيل سجلت أول حالة جدري قرود في كلب. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T04:36+0000
2022-08-25T04:36+0000
2022-08-25T04:57+0000
جدري القردة
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ريو دي جانيرو - سبوتنيك. ويعيش الكلب مع مالكه، الذي ثبتت إصابته أيضا بجدري القرود.وأظهر المالك أعراض المرض في 3 أغسطس/آب، بينما أظهر الكلب الأعراض في 13 أغسطس، حيث كان جسم الكلب مغطى بالبثور والقشور.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
جدري القردة
البرازيل تسجل أول حالة إصابة بجدري القرود في الكلاب
04:36 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 04:57 GMT 25.08.2022) تابعنا عبر
قالت السلطات الصحية في ولاية ميناس جيرايس جنوب شرقي البرازيل إن البرازيل سجلت أول حالة جدري قرود في كلب.
ريو دي جانيرو - سبوتنيك
. ويعيش الكلب مع مالكه، الذي ثبتت إصابته أيضا بجدري القرود.
وأظهر المالك أعراض المرض في 3 أغسطس/آب، بينما أظهر الكلب الأعراض في 13 أغسطس، حيث كان جسم الكلب مغطى بالبثور والقشور.