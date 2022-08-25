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البرازيل تسجل أول حالة إصابة بجدري القرود في الكلاب
البرازيل تسجل أول حالة إصابة بجدري القرود في الكلاب
قالت السلطات الصحية في ولاية ميناس جيرايس جنوب شرقي البرازيل إن البرازيل سجلت أول حالة جدري قرود في كلب. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T04:36+0000
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جدري القردة
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ريو دي جانيرو - سبوتنيك. ويعيش الكلب مع مالكه، الذي ثبتت إصابته أيضا بجدري القرود.وأظهر المالك أعراض المرض في 3 أغسطس/آب، بينما أظهر الكلب الأعراض في 13 أغسطس، حيث كان جسم الكلب مغطى بالبثور والقشور.
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جدري القردة
جدري القردة

البرازيل تسجل أول حالة إصابة بجدري القرود في الكلاب

04:36 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 04:57 GMT 25.08.2022)
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHYجدري القرود
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHY
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قالت السلطات الصحية في ولاية ميناس جيرايس جنوب شرقي البرازيل إن البرازيل سجلت أول حالة جدري قرود في كلب.
ريو دي جانيرو - سبوتنيك. ويعيش الكلب مع مالكه، الذي ثبتت إصابته أيضا بجدري القرود.
وأظهر المالك أعراض المرض في 3 أغسطس/آب، بينما أظهر الكلب الأعراض في 13 أغسطس، حيث كان جسم الكلب مغطى بالبثور والقشور.
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