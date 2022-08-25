https://sputnikarabic.ae/20220825/الجيش-اللبناني-يعلن-العثور-على-المركب-الغارق-قبالة-سواحل-طرابلس-صور--1066848751.html
الجيش اللبناني يعلن العثور على المركب الغارق قبالة سواحل طرابلس... صور
الجيش اللبناني يعلن العثور على المركب الغارق قبالة سواحل طرابلس... صور
أعلن الجيش اللبناني العثور على المركب الغارق قبالة سواحل طرابلس، اليوم الخميس 25 أغسطس / آب، وذلك على عمق 459 متراً ومسافة 130 متراً من موقع الغرق الذي حددته... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T16:59+0000
2022-08-25T16:59+0000
2022-08-25T16:59+0000
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ونشر الجيش عبر حسابه في "تويتر" صورا تظهر المركب الغارق وهو لا يزال قطعة واحدة.وكانت البحرية اللبنانية قد استطاعت، يوم أمس، إنزال غواصة استقدمت لانتشال المركب بعد صعوبات لها علاقة بسرعة الهواء وارتفاع الأمواج، واستطاعت الغواصة العثور على قطعتي ثياب مهترئتين فتم انتشالهما.وأوضح قائد القوات البحرية في لبنان، العقيد الركن هيثم ضناوي، في وقت سابق أن "الغواصة يبلغ طولها 5.68 متر وعرضها 2.24 تصل إلى عمق 2180 مترا، وطاقم الغواصة مؤلف من 3 أشخاص هم من يعملون على إدارتها، والغواصة كل فترة الغوص تبقى على اتصال دائم مع مدير الغواصة، وهي غير موصولة بأسلاك إلى السطح وبالتالي تذهب لتنفذ كامل مهمتها وتعود مع التسجيلات والملاحظات"، مؤكدا أن "العمل دقيق ونحن بحاجة إلى أن تكون مختلف النتائج متوقعة".وغرق المركب وكان على متنه نحو 80 شخصا بعد ارتطامه بخافرة للقوات البحرية اللبنانية أثناء المطاردة، بينهم عائلات بأكملها قبالة سواحل لبنان في أبريل الماضي، خلال محاولتهم الهجرة نحو أوروبا.وتم إنقاذ 47 منهم فيما لا يزال نحو 33 شخصا في عداد المفقودين.
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
الجيش اللبناني يعلن العثور على المركب الغارق قبالة سواحل طرابلس... صور
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أعلن الجيش اللبناني العثور على المركب الغارق قبالة سواحل طرابلس، اليوم الخميس 25 أغسطس / آب، وذلك على عمق 459 متراً ومسافة 130 متراً من موقع الغرق الذي حددته القوات البحرية.
ونشر الجيش عبر حسابه في "تويتر" صورا تظهر المركب الغارق وهو لا يزال قطعة واحدة.
وكانت البحرية اللبنانية قد استطاعت، يوم أمس، إنزال غواصة استقدمت لانتشال المركب بعد صعوبات لها علاقة بسرعة الهواء وارتفاع الأمواج، واستطاعت الغواصة العثور على قطعتي ثياب مهترئتين فتم انتشالهما.
وأوضح قائد القوات البحرية في لبنان، العقيد الركن هيثم ضناوي، في وقت سابق أن "الغواصة يبلغ طولها 5.68 متر وعرضها 2.24 تصل إلى عمق 2180 مترا، وطاقم الغواصة مؤلف من 3 أشخاص هم من يعملون على إدارتها، والغواصة كل فترة الغوص تبقى على اتصال دائم مع مدير الغواصة، وهي غير موصولة بأسلاك إلى السطح وبالتالي تذهب لتنفذ كامل مهمتها وتعود مع التسجيلات والملاحظات"، مؤكدا أن "العمل دقيق ونحن بحاجة إلى أن تكون مختلف النتائج متوقعة".
وغرق المركب وكان على متنه نحو 80 شخصا بعد ارتطامه بخافرة للقوات البحرية اللبنانية أثناء المطاردة، بينهم عائلات بأكملها قبالة سواحل لبنان في أبريل الماضي، خلال محاولتهم الهجرة نحو أوروبا.
وتم إنقاذ 47 منهم فيما لا يزال نحو 33 شخصا في عداد المفقودين.