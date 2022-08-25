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https://sputnikarabic.ae/20220825/الحكومة-المصرية-توقع-7-مذكرات-تفاهم-لإنتاج-الهيدروجين-الأخضر-1066830160.html
الحكومة المصرية توقع 7 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر
الحكومة المصرية توقع 7 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر
وقعت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، 7 مذكرات تفاهم جديدة لتنفيذ مشروعات إنشاء مجمعات صناعية بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T09:47+0000
2022-08-25T09:47+0000
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وتم توقيع المذكرات بين عدد من الجهات الحكومية، وبين شركات وتحالفات عالمية رائدة في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب آخر، وفقا لموقع "صدى البلد".ومن المقرر أن يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الصناعية في العين السخنة.
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الحكومة المصرية توقع 7 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر

09:47 GMT 25.08.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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وقعت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، 7 مذكرات تفاهم جديدة لتنفيذ مشروعات إنشاء مجمعات صناعية بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وتم توقيع المذكرات بين عدد من الجهات الحكومية، وبين شركات وتحالفات عالمية رائدة في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب آخر، وفقا لموقع "صدى البلد".
ومن المقرر أن يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الصناعية في العين السخنة.
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