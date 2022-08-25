https://sputnikarabic.ae/20220825/الدفاع-التركية-ثلاث-سفن-شحن-محملة-بالحبوب-تغادر-الموانئ-الأوكرانية--1066824270.html
الدفاع التركية: ثلاث سفن شحن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية
الدفاع التركية: ثلاث سفن شحن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع التركية، صباح اليوم الخميس، أن ثلاث ناقلات بضائع تحمل منتجات زراعية غادرت الموانئ الأوكرانية في إطار "صفقة الحبوب". 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T07:27+0000
2022-08-25T07:27+0000
2022-08-25T07:28+0000
العالم
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وقالت وزارة الدفاع التركية في بيانها: "كجزء من شحنة الحبوب غادرت سفينتا بضائع ميناء أوديسا وسفينة أخرى ميناء يوجني، حيث سيتم اليوم فحص سفينة واحدة قادمة من أوكرانيا و5 سفن متجهة إلى أوكرانيا".في 22 يوليو/ يوليو الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
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العالم
الدفاع التركية: ثلاث سفن شحن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية
07:27 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 07:28 GMT 25.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع التركية، صباح اليوم الخميس، أن ثلاث ناقلات بضائع تحمل منتجات زراعية غادرت الموانئ الأوكرانية في إطار "صفقة الحبوب".
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيانها: "كجزء من شحنة الحبوب غادرت سفينتا بضائع ميناء أوديسا وسفينة أخرى ميناء يوجني، حيث سيتم اليوم فحص سفينة واحدة قادمة من أوكرانيا و5 سفن متجهة إلى أوكرانيا".
في 22 يوليو/ يوليو الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا
، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.