https://sputnikarabic.ae/20220825/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-5-طائرات-مقاتلة-تابعة-لسلاح-الجو-الأوكراني-في-قاعدة-ميرغورود-العسكرية-1066831215.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير 5 طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأوكراني في قاعدة ميرغورود العسكرية
الدفاع الروسية تعلن تدمير 5 طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأوكراني في قاعدة ميرغورود العسكرية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن تدمير 5 طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأوكراني في قاعدة ميرغورود العسكرية بمقاطعة بولتافا. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T10:07+0000
2022-08-25T10:07+0000
2022-08-25T10:16+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأكدت الدفاع الروسية مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني وتدمير 10 قطع من المعدات بصاروخ "أسكندر" في منطقة دنيبروبتروفسك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير 5 طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأوكراني في قاعدة ميرغورود العسكرية
10:07 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 10:16 GMT 25.08.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن تدمير 5 طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأوكراني في قاعدة ميرغورود العسكرية بمقاطعة بولتافا.
وأكدت الدفاع الروسية مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني وتدمير 10 قطع من المعدات بصاروخ "أسكندر" في منطقة دنيبروبتروفسك.