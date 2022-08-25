https://sputnikarabic.ae/20220825/الدفاع-الروسية-شويغو-يناقش-هاتفيا-مع-نظيره-الفرنسي-الوضع-حول-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1066828296.html
الدفاع الروسية: شويغو يناقش هاتفيا مع نظيره الفرنسي الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية
الدفاع الروسية: شويغو يناقش هاتفيا مع نظيره الفرنسي الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ناقش خلال المحادثة الهاتفية الأولى مع وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو،... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T09:04+0000
2022-08-25T09:04+0000
2022-08-25T09:10+0000
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 25 آب/أغسطس 2022، بمبادرة من الجانب الفرنسي ، جرت أول مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مع وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، حيث ناقشنا الوضع حول محطة زاباروجيه للطاقة النووية، وقدم وزير الدفاع شويغو تقييمات لأعمال القوات المسلحة لأوكرانيا التي يمكن أن تعطل التشغيل الآمن للمحطة".وأشار شويغو إلى أهمية زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمحطة، والاستعداد لتقديم المساعدة اللازمة لمفتشي الوكالة.ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه في أقرب وقت ممكن.وقال غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، "أرحب بالتأييد على دعم مثل هذه المهمة وأدعو إلى إجرائها في أقرب وقت ممكن".كما عبّر عن قلقه البالغ إزاء الوضع في محيط محطو زابوروجيه النووية.
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روسيا
الدفاع الروسية: شويغو يناقش هاتفيا مع نظيره الفرنسي الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية
09:04 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 09:10 GMT 25.08.2022) تابعنا عبر
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ناقش خلال المحادثة الهاتفية الأولى مع وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 25 آب/أغسطس 2022، بمبادرة من الجانب الفرنسي ، جرت أول مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مع وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، حيث ناقشنا الوضع حول محطة زاباروجيه للطاقة النووية، وقدم وزير الدفاع شويغو تقييمات لأعمال القوات المسلحة لأوكرانيا التي يمكن أن تعطل التشغيل الآمن للمحطة".
وأشار شويغو إلى أهمية زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمحطة، والاستعداد لتقديم المساعدة اللازمة لمفتشي الوكالة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه في أقرب وقت ممكن.
وقال غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، "أرحب بالتأييد على دعم مثل هذه المهمة وأدعو إلى إجرائها في أقرب وقت ممكن".
كما عبّر عن قلقه البالغ إزاء الوضع في محيط محطو زابوروجيه النووية.