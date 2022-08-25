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https://sputnikarabic.ae/20220825/العاصفة-الاستوائية-ما-أون-تضرب-الفلبين-وتقتل-3-أشخاص-1066833102.html
العاصفة الاستوائية "ما-أون" تضرب الفلبين وتقتل 3 أشخاص
العاصفة الاستوائية "ما-أون" تضرب الفلبين وتقتل 3 أشخاص
أعلنت السلطات الفلبينية وفاة ثلاثة أشخاص بسبب العاصفة الاستوائية (ما-أون)، التي تتجه حاليا نحو جنوب شرق الصين. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T10:50+0000
2022-08-25T10:50+0000
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وقالت وكالة إدارة الكوارث في الفلبين، اليوم الخميس، إنه تأكد مقتل شخصين بعد أن أصيبا جراء سقوط شجرة في مقاطعتي كالينجا وكاجايان الجبليتين، بينما يجري التحقق من غرق شخص في مقاطعة كامارينيس سور الشرقية.وأضافت الوكالة أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح جراء العاصفة وصلت إلى اليابسة في شمال شرقي الفلبين أول أمس الثلاثاء، محملة برياح تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة وزوابع تصل سرعتها إلى 150 كيلومترا في الساعة، ما تسبب في هطول أمطار غزيرة وحدوث انهيارات أرضية.
https://sputnikarabic.ae/20220813/تسجيل-زلزال-بقوة-58-درجة-قبالة-سواحل-الفلبين-1066357099.html
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الفلبين, أخبار العالم الآن, العالم
الفلبين, أخبار العالم الآن, العالم

العاصفة الاستوائية "ما-أون" تضرب الفلبين وتقتل 3 أشخاص

10:50 GMT 25.08.2022
© AP Photo / Philippine Coast Guard في هذه الصورة المنشورة التي قدمها خفر السواحل الفلبيني، تم إجلاء السكان من قبل رجال الإنقاذ في قرية غمرتها المياه في بانيتان، جزيرة باناي، الفلبين يوم 12 أبريل 2022
في هذه الصورة المنشورة التي قدمها خفر السواحل الفلبيني، تم إجلاء السكان من قبل رجال الإنقاذ في قرية غمرتها المياه في بانيتان، جزيرة باناي، الفلبين يوم 12 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Philippine Coast Guard
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أعلنت السلطات الفلبينية وفاة ثلاثة أشخاص بسبب العاصفة الاستوائية (ما-أون)، التي تتجه حاليا نحو جنوب شرق الصين.
وقالت وكالة إدارة الكوارث في الفلبين، اليوم الخميس، إنه تأكد مقتل شخصين بعد أن أصيبا جراء سقوط شجرة في مقاطعتي كالينجا وكاجايان الجبليتين، بينما يجري التحقق من غرق شخص في مقاطعة كامارينيس سور الشرقية.
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وأضافت الوكالة أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح جراء العاصفة وصلت إلى اليابسة في شمال شرقي الفلبين أول أمس الثلاثاء، محملة برياح تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة وزوابع تصل سرعتها إلى 150 كيلومترا في الساعة، ما تسبب في هطول أمطار غزيرة وحدوث انهيارات أرضية.
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