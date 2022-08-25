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https://sputnikarabic.ae/20220825/القوات-الجوية-الروسية-تحصل-على-طائرة-جديدة-مخصصة-لإطلاق-الصواريخ-فرط-الصوتية-1066830352.html
القوات الجوية الروسية تحصل على طائرة جديدة مخصصة لإطلاق الصواريخ فرط الصوتية
القوات الجوية الروسية تحصل على طائرة جديدة مخصصة لإطلاق الصواريخ فرط الصوتية
دخلت نسخة جديدة من مقاتلة "ميغ-31" الخدمة العسكرية في روسيا. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T09:54+0000
2022-08-25T09:57+0000
سلاح روسيا
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وتحمل النسخة الجديدة اسم "ميغ-31إي". وخصصت هذه الطائرة، مثلها في ذلك مثل "ميغ-31كا"، لحمل وإطلاق صواريخ "كينجال" فرط الصوتية، وفقا لـ"ميلتري ووتش ماغازين".وقال مدرب الطائرات إيغور مالكوف، إن الطائرة الجديدة تفوق سابقاتها قدرة على تحقيق المتطلبات المحددة، وتتولى المعدات الإلكترونية إدارة جميع العمليات فيها. ويحصل جهاز الكمبيوتر على المعلومات اللازمة للسيطرة على الطائرة من الأرض وهو ما يوفر المزيد من أسباب الراحة للطيار ويسهل مهمته.وأكد أن معدات طائرة "ميغ-31" تشهد تطورا مستمرا.وظهرت النسخة الجديدة من مقاتلة "ميغ-31"، وهي الطائرة الأسرع من الصوت، أمام زوار معرض الأسلحة المصاحب لمنتدى "آرميا 2022" العسكري الفني في ضواحي موسكو.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن صاروخ "كينجال" استُخدِم ثلاث مرات أثناء العملية الخاصة التي تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا لتحرير منطقة دونباس ومناطق أخرى من قوات نظام الحكم في كييف.
https://sputnikarabic.ae/20220818/الدفاع-الروسية-وصول-ثلاث-طائرات-من-طراز-ميغ-31-مزودة-بصواريخ-كينجال-إلى-كالينينغراد-1066571707.html
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سلاح روسيا
سلاح روسيا

القوات الجوية الروسية تحصل على طائرة جديدة مخصصة لإطلاق الصواريخ فرط الصوتية

09:54 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 09:57 GMT 25.08.2022)
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الذهاب إلى بنك الصورطائرة ميغ-31 تحمل صاروخ "كينجال" الأسرع من الصوت
طائرة ميغ-31 تحمل صاروخ كينجال الأسرع من الصوت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
/
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دخلت نسخة جديدة من مقاتلة "ميغ-31" الخدمة العسكرية في روسيا.
وتحمل النسخة الجديدة اسم "ميغ-31إي". وخصصت هذه الطائرة، مثلها في ذلك مثل "ميغ-31كا"، لحمل وإطلاق صواريخ "كينجال" فرط الصوتية، وفقا لـ"ميلتري ووتش ماغازين".
وقال مدرب الطائرات إيغور مالكوف، إن الطائرة الجديدة تفوق سابقاتها قدرة على تحقيق المتطلبات المحددة، وتتولى المعدات الإلكترونية إدارة جميع العمليات فيها. ويحصل جهاز الكمبيوتر على المعلومات اللازمة للسيطرة على الطائرة من الأرض وهو ما يوفر المزيد من أسباب الراحة للطيار ويسهل مهمته.
وأكد أن معدات طائرة "ميغ-31" تشهد تطورا مستمرا.
وظهرت النسخة الجديدة من مقاتلة "ميغ-31"، وهي الطائرة الأسرع من الصوت، أمام زوار معرض الأسلحة المصاحب لمنتدى "آرميا 2022" العسكري الفني في ضواحي موسكو.
مستشفى ألنبرغ لمعالجة أمراض النفس المهجورة، في منطقة كالينينغراد الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
الدفاع الروسية: وصول ثلاث طائرات من طراز "ميغ 31" مزودة بصواريخ "كينجال" إلى كالينينغراد
18 أغسطس, 11:04 GMT
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن صاروخ "كينجال" استُخدِم ثلاث مرات أثناء العملية الخاصة التي تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا لتحرير منطقة دونباس ومناطق أخرى من قوات نظام الحكم في كييف.
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