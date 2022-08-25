https://sputnikarabic.ae/20220825/انخفاض-إيرادات-العراق-النفطية-خلال-يوليو-الماضي-بنحو-مليار-دولار-1066837924.html
انخفاض إيرادات العراق النفطية خلال يوليو الماضي بنحو مليار دولار
انخفاض إيرادات العراق النفطية خلال يوليو الماضي بنحو مليار دولار
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، تصدير أكثر من 102 مليون برميل من النفط خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، بإيرادات بلغت أكثر من 10 مليارات دولار، بانخفاض... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T11:48+0000
2022-08-25T11:48+0000
2022-08-25T11:48+0000
العراق
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بغداد - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان، إنه "بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومـو" لشهر يوليو الماضي، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 102 مليون و385 ألفا و49 برميلا، بإيرادات بلغت 10 مليارات و368 مليوناً و352 ألف دولار.وأشارت الإحصائية إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يوليو الماضي، من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 99 مليونا و965 ألفا و94 برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 2 مليون و344 ألفا و536 برميلاً"، وبينت أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 101.268 دولار، وأن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 35 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".وأعلنت وزارة النفط العراقية الشهر الماضي، أن صادرات البلاد من النفط لشهر يونيو هذا العام، بلغت أكثر من 100 مليون برميل، بإيرادات بلغت أكثر من 11 مليارا و300 مليون برميل .وقالت الوزارة في بيان حول صادرات وإيرادات البلاد من تصدير النفط لشهر يونيو الماضي، إن "مجموع الصادرات من النفط الخام بلغت 101 مليون و191 ألفاً و236 برميلا، بإيرادات بلغت 11 ملياراً و354 مليوناً و 544 ألف دولار"، وبينت أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 113.70 دولار".
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العراق, العالم العربي
انخفاض إيرادات العراق النفطية خلال يوليو الماضي بنحو مليار دولار
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أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، تصدير أكثر من 102 مليون برميل من النفط خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، بإيرادات بلغت أكثر من 10 مليارات دولار، بانخفاض بلغ نحو مليار دولار مقارنة بشهر يونيو/ حزيران الماضي .
بغداد - سبوتنيك
. وقالت الوزارة في بيان، إنه "بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومـو" لشهر يوليو الماضي، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 102 مليون و385 ألفا و49 برميلا، بإيرادات بلغت 10 مليارات و368 مليوناً و352 ألف دولار.
وأشارت الإحصائية إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يوليو الماضي، من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 99 مليونا و965 ألفا و94 برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 2 مليون و344 ألفا و536 برميلاً"، وبينت أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 101.268 دولار، وأن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 35 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".
وأعلنت وزارة النفط العراقية الشهر الماضي، أن صادرات البلاد من النفط لشهر يونيو هذا العام، بلغت أكثر من 100 مليون برميل، بإيرادات بلغت أكثر من 11 مليارا و300 مليون برميل .
وقالت الوزارة في بيان حول صادرات وإيرادات البلاد من تصدير النفط لشهر يونيو الماضي، إن "مجموع الصادرات من النفط الخام بلغت 101 مليون و191 ألفاً و236 برميلا، بإيرادات بلغت 11 ملياراً و354 مليوناً و 544 ألف دولار"، وبينت أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 113.70 دولار".