https://sputnikarabic.ae/20220825/بروكسل-تحضر-لاجتماع-بين-علييف-وباشينيان-في-31-أغسطس-1066829987.html
بروكسل تحضر لاجتماع بين علييف وباشينيان في 31 أغسطس
بروكسل تحضر لاجتماع بين علييف وباشينيان في 31 أغسطس
تحضر العاصمة البلجيكية بروكسل لاجتماع بين رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T09:44+0000
2022-08-25T09:44+0000
2022-08-25T09:46+0000
العالم
المجلس الأوروبي
رئيس أذربيجان إلهام علييف
نيكول باشينيان
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وأكدت الخدمة الصحفية للحكومة الأرمينية لوكالة "سبوتنيك" أن الاجتماع تقرر عقده في 31 أغسطس/آب الجاري في العاصمة بروكسل.وكانت أرمينيا وأذربيجان قد وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.وأعلن الكرملين،آنذاك، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.ونص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.كما تضمن الاتفاق أيضاً، رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.
https://sputnikarabic.ae/20220704/رئيس-المجلس-الأوروبي-يبحث-مع-علييف-التسوية-مع-أرمينيا-1064635821.html
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العالم, المجلس الأوروبي, رئيس أذربيجان إلهام علييف, نيكول باشينيان
العالم, المجلس الأوروبي, رئيس أذربيجان إلهام علييف, نيكول باشينيان
بروكسل تحضر لاجتماع بين علييف وباشينيان في 31 أغسطس
09:44 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 09:46 GMT 25.08.2022) تابعنا عبر
تحضر العاصمة البلجيكية بروكسل لاجتماع بين رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.
وأكدت الخدمة الصحفية للحكومة الأرمينية لوكالة "سبوتنيك" أن الاجتماع تقرر عقده في 31 أغسطس/آب الجاري في العاصمة بروكسل.
وكانت أرمينيا وأذربيجان قد وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وأعلن الكرملين،آنذاك، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.
ونص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ
والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.
كما تضمن الاتفاق أيضاً، رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.