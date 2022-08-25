https://sputnikarabic.ae/20220825/بريطانيا-تفرض-عقوبات-ضد-شركات-مرتبطة-بجيش-ميانمار-1066828016.html
بريطانيا تفرض عقوبات ضد شركات مرتبطة بجيش ميانمار
بريطانيا تفرض عقوبات ضد شركات مرتبطة بجيش ميانمار
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، فرض عقوبات ضد شركات مرتبطة بجيش ميانمار، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة "لحملة التطهير العرقي" ضد أقلية الروهينغا. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T09:03+0000
2022-08-25T09:03+0000
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بريطانيا
العالم
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القاهرة- سبوتنيك. وقالت الحكومة البريطانية في بيان: "تتخذ المملكة المتحدة إجراءات جديدة ضد القوات المسلحة في ميانمار بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لحملة الجيش للتطهير العرقي ضد الروهينغا".وأضاف البيان أن "العقوبات الجديدة تستهدف شركات مرتبطة بالجيش، من أجل إعاقة وصوله إلى الأسلحة والدخل المادي".فرّ أكثر من 700 ألف من مسلمي الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش بعد أغسطس/آب 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير بحقهم. اتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.
https://sputnikarabic.ae/20210130/رغم-الانتقادات-بنجلاديش-تنقل-مزيدا-من-الروهينجا-لجزيرة-نائية-1047956478.html
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بريطانيا, العالم
بريطانيا تفرض عقوبات ضد شركات مرتبطة بجيش ميانمار
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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، فرض عقوبات ضد شركات مرتبطة بجيش ميانمار، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة "لحملة التطهير العرقي" ضد أقلية الروهينغا.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت الحكومة البريطانية في بيان: "تتخذ المملكة المتحدة إجراءات جديدة ضد القوات المسلحة في ميانمار بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لحملة الجيش للتطهير العرقي ضد الروهينغا".
وأضاف البيان أن "العقوبات الجديدة تستهدف شركات مرتبطة بالجيش، من أجل إعاقة وصوله إلى الأسلحة والدخل المادي".
فرّ أكثر من 700 ألف من مسلمي الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش بعد أغسطس/آب 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير بحقهم. اتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.