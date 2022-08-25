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بريطانيا تفرض عقوبات ضد شركات مرتبطة بجيش ميانمار
بريطانيا تفرض عقوبات ضد شركات مرتبطة بجيش ميانمار
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، فرض عقوبات ضد شركات مرتبطة بجيش ميانمار، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة "لحملة التطهير العرقي" ضد أقلية الروهينغا. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T09:03+0000
2022-08-25T09:03+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقالت الحكومة البريطانية في بيان: "تتخذ المملكة المتحدة إجراءات جديدة ضد القوات المسلحة في ميانمار بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لحملة الجيش للتطهير العرقي ضد الروهينغا".وأضاف البيان أن "العقوبات الجديدة تستهدف شركات مرتبطة بالجيش، من أجل إعاقة وصوله إلى الأسلحة والدخل المادي".فرّ أكثر من 700 ألف من مسلمي الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش بعد أغسطس/آب 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير بحقهم. اتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.
https://sputnikarabic.ae/20210130/رغم-الانتقادات-بنجلاديش-تنقل-مزيدا-من-الروهينجا-لجزيرة-نائية-1047956478.html
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بريطانيا, العالم
بريطانيا, العالم

بريطانيا تفرض عقوبات ضد شركات مرتبطة بجيش ميانمار

09:03 GMT 25.08.2022
© AFP 2022 / Alexander NEMENOVعلم بريطانيا على مبنى السفارة البريطانية في موسكو، روسيا
علم بريطانيا على مبنى السفارة البريطانية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© AFP 2022 / Alexander NEMENOV
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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، فرض عقوبات ضد شركات مرتبطة بجيش ميانمار، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة "لحملة التطهير العرقي" ضد أقلية الروهينغا.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت الحكومة البريطانية في بيان: "تتخذ المملكة المتحدة إجراءات جديدة ضد القوات المسلحة في ميانمار بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لحملة الجيش للتطهير العرقي ضد الروهينغا".
وأضاف البيان أن "العقوبات الجديدة تستهدف شركات مرتبطة بالجيش، من أجل إعاقة وصوله إلى الأسلحة والدخل المادي".
مسيرة لدعم مسلمي الروهينجا في العاصمة الشيشانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2021
رغم الانتقادات... بنغلاديش تنقل مزيدا من الروهينجا لجزيرة نائية
30 يناير 2021, 17:36 GMT
فرّ أكثر من 700 ألف من مسلمي الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش بعد أغسطس/آب 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير بحقهم. اتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.
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