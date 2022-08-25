https://sputnikarabic.ae/20220825/بريكس-تجاوزنا-العقوبات-المفروضة-على-موسكو-ونعمل-بالعملات-المحلية-1066822239.html
"بريكس": تجاوزنا العقوبات المفروضة على موسكو ونعمل بالعملات المحلية
"بريكس": تجاوزنا العقوبات المفروضة على موسكو ونعمل بالعملات المحلية
أعلنت رئيسة المنتدى الدولي لدول مجموعة "بريكس" ورئيسة الوفد الهندي في منتدى "تكنوبروم" الروسي، بورنيما أناند، أن البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا منفتحون... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T05:18+0000
2022-08-25T05:18+0000
2022-08-25T05:21+0000
العالم
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وقالت أناند خلال حديثها للصحفيين: "اليوم تم تنفيذ آلية للتسويات المتبادلة بالروبل والروبية وليست هناك حاجة لاستخدام الدولار في الاتفاقات المتبادلة، واليوم تقوم الصين بتطوير آلية مماثلة للتسويات المتبادلة بالروبل واليوان، وهذا يعني أن دول البريكس تنفتح على روسيا وتصبح فرصة للبلاد للتغلب على العقوبات".وأضافت أناند: "على مدى السنوات الأربعين الماضية زادت معاملات الاستيراد والتصدير بين الهند وروسيا خمس مرات، واليوم تزود روسيا الهند بكمية كبيرة من النفط وتشتري في المقابل كمية كبيرة من المنتجات الزراعية والمنسوجات والأدوية وغير ذلك".وتابعت قائلة: "عندما بدأت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بطبيعة الحال تم الضغط على الهند لوقف استيراد النفط الروسي. لكن وزارة الخارجية اضطرت لرفض هذا الضغط وتمت طمأنة الجانب الروسي بأن الإمدادات لن تتوقف". وخلصت رئيسة منتدى "بريكس" بالقول إن "نظام العقوبات لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على العلاقات بين بلدينا". واعتبرت بورنيما أناند أن "نيودلهي تعتبر نفسها طرفا محايدا بالرغم من وجود عقوبات دولية ضد موسكو، فإنها تواصل تعاونها المثمر في جميع المجالات التي تقتضي ذلك".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
"بريكس": تجاوزنا العقوبات المفروضة على موسكو ونعمل بالعملات المحلية
05:18 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 05:21 GMT 25.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت رئيسة المنتدى الدولي لدول مجموعة "بريكس" ورئيسة الوفد الهندي في منتدى "تكنوبروم" الروسي، بورنيما أناند، أن البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا منفتحون على روسيا وهناك فرصة حقيقية للتغلب على تداعيات العقوبات الدولية.
وقالت أناند خلال حديثها للصحفيين: "اليوم تم تنفيذ آلية للتسويات المتبادلة بالروبل والروبية وليست هناك حاجة لاستخدام الدولار في الاتفاقات المتبادلة، واليوم تقوم الصين بتطوير آلية مماثلة للتسويات المتبادلة بالروبل واليوان، وهذا يعني أن دول البريكس تنفتح على روسيا وتصبح فرصة للبلاد للتغلب على العقوبات".
وأضافت أناند: "على مدى السنوات الأربعين الماضية زادت معاملات الاستيراد والتصدير بين الهند وروسيا خمس مرات، واليوم تزود روسيا الهند بكمية كبيرة من النفط وتشتري في المقابل كمية كبيرة من المنتجات الزراعية والمنسوجات والأدوية وغير ذلك".
وتابعت قائلة: "عندما بدأت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بطبيعة الحال تم الضغط على الهند لوقف استيراد النفط الروسي. لكن وزارة الخارجية اضطرت لرفض هذا الضغط وتمت طمأنة الجانب الروسي بأن الإمدادات لن تتوقف".
وخلصت رئيسة منتدى "بريكس"
بالقول إن "نظام العقوبات لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على العلاقات بين بلدينا".
واعتبرت بورنيما أناند أن "نيودلهي تعتبر نفسها طرفا محايدا بالرغم من وجود عقوبات دولية ضد موسكو، فإنها تواصل تعاونها المثمر في جميع المجالات التي تقتضي ذلك".